Медведь, которого спасли из-под обстрелов в Украине, нашел новый дом: история спасения косолапого (фото)
В октябре 2022 года украинские военные спасли медведя в поселке Ямполь. Тогда в заброшенном частном зоопарке погибли почти все 200 животных. Спасенного назвали в честь поселка Ямполь. Теперь он нашел новое убежище в Шотландии.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британское издание Metro.
История медведя Ямполя
12 января Ямпиль попал в свой новый дом в Шотландии - зоопарк "Пять сестер" в Вест-Колдере. Сотрудники зоопарка узнали о нем от бельгийской благотворительной организации защиты животных, которая заботилась о нем после спасения.
Владелец зоопарка был поражен тем, что Ямполь выжил.
Незадолго до того, как животное нашли волонтеры в Донецкой области, у его клетки разорвался снаряд, и он получил сотрясение мозга.
"Он был в ужасном состоянии. Еще пять дней, и они не смогли бы его спасти", - вспоминает владелец зоопарка Карран.
Ямполя спасли из-под обстрелов и приютили в Шотландии (фото: metro.co.uk)
Он добавляет, что медведи могут страдать от проблем с психическим здоровьем, похожих на ПТСР, после того, как пережили что-то действительно травматическое.
Для того чтобы Ямполь избежал значительного стресса и чувствовал себя комфортно, для работы с ним наняли лучшую команду специалистов.
"Ямполь - это первый спасенный азиатский черный медведь, о котором мы будем заботиться. Ему нужен новый вольер, чтобы отвечать его особым потребностям", - рассказывает Каррен.
Временно медведя поселят в старый вольер, где он продолжит поправляться или впадет в зимнюю спячку.
Ямполь обустраивается в новом доме и нуждается в переселении в лучший вольер (фото: metro.co.uk)
Это хороший шанс закончить сбор на строительство нового вольера для Ямполя.
Зоопарк собирает 200 000 фунтов стерлингов для строительства нового постоянного вольера для медведя. Уже удалось собрать 60 тысяч.
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