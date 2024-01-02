Сбитие было в 300 метрах: в результате обстрела Киева львица из зооцентра получила контузию (видео)

Утром 2 января Россия совершила очередной ракетный обстрел Украины. Силы ПВО уничтожили более 60 крылатых ракет и 10 "Кинжалов". В результате падения обломков львица Юна из зооцентра в Киевской области получила контузию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Центра спасения диких животных в Facebook ..

"Сегодня утро было совсем не хорошим, наша львица Юна попала в тяжелую ситуацию. В результате сбития ракеты и падения около 300 метров от ее вольера она получила серьезную контузию", - говорится в сообщении.

У животного произошла полная утрата координации.

Зоозащитники убеждены, что это следствие обстрела, поскольку Юна не могла нигде удариться или травмироваться.

"Она уже получает необходимый курс лечения, и мы надеемся на ее выздоровление. Спасибо вам за заботу и слова поддержки в это тяжелое время. Ваша поддержка очень важна для нас и для Юны", - просят о помощи в организации.

Присоединиться к помощи львицы можно по ссылке.

Атака РФ по Украине 2 января

Российские войска ранним утром 2 января запустили по Украине ракеты. Под массированным ударом оказались Киев и Харьков, взрывы раздавались и в других регионах.

По предварительной информации, российские террористы ночью и утром 2 января выпустили по Украине 99 ракет разных типов и 35 дронов-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить 72 ракеты и все беспилотники.