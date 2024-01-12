Ведмідь, якого врятували з-під обстрілів в Україні, знайшов новий дім: історія порятунку косолапого (фото)

У жовтні 2022 року українські військові врятували ведмедя у селищі Ямпіль. Тоді в покинутому приватному зоопарку загинули майже всі 200 тварин. Врятованого назвали на честь селища Ямпіль. Тепер він знайшов новий прихисток у Шотландії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на британське видання Metro .

Історія ведмедя Ямпіля

12 січня Ямпіль потрапив до свого нового дому в Шотландії - зоопарк "П'ять сестер" у Вест-Колдері. Співробітники зоопарку дізналися про нього від бельгійської благодійної організації захисту тварин, яка опікувалася ним після порятунку.

Власник зоопарку був вражений тим, що Ямпіль вижив.

Незадовго до того, як тварину знайшли волонтери на Донеччині, біля його клітки розірвався снаряд, і він отримав струс мозку.

"Він був у жахливому стані. Ще п'ять днів, і вони б не змогли його врятувати", - згадує власник зоопарку Карран.

Ямполя врятували з-під обстрілів і прихистили у Шотландії (фото: metro.co.uk)

Він додає, що ведмеді, можуть страждати від проблем з психічним здоров'ям, схожих на ПТСР, після того, як пережили щось справді травматичне.

Для того, щоб Ямпіль уник значного стресу та почувався комфортно, для роботи з ним найняли найкращу команду фахівців.

"Ямпіль - це перший врятований азіатський чорний ведмідь, про якого ми будемо піклуватися. Йому потрібен новий вольєр, щоб відповідати його особливим потребам", - розповідає Каррен.

Тимчасово ведмедя поселять у старий вольєр, де він продовжить одужувати чи впаде в зимову сплячку.

Ямпіль облаштовується в новому домі та потребує переселення до кращого вольєра (фото: metro.co.uk)

Це хороший шанс закінчити збір на будівництво нового вольєра для Ямполя.

Наразі зоопарк збирає 200 000 фунтів стерлінгів для будівництва нового постійного вольєра для ведмедя. Уже вдалося зібрати 60 000.