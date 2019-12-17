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Шорт-лист кінопремії "Оскар": які українські фільми потрапили в список

STYLERФільми і серіали    17.12.2019 - 22:57
Шорт-лист кінопремії "Оскар": які українські фільми потрапили в список
Оскар 2020 (Фото: facebook.com/optioscar)

Гучний фільм "Додому" в шорт-лист "Оскара" не потрапив

У Лос-Анджелесі оголосили шорт-лист престижної кінопремії "Оскар" в категорії "Кращий міжнародний фільм". У список потрапило десять кінострічок і з них тільки одна – знята у спільному виробництві з Україною.

Раніше повідомлялося, що фільм кримськотатарського режисера Нарімана Алієва "Додому" включили в шорт-лист "Оскара", але на жаль картина припинила свою участь в гонці на престижну премію.

Однак серед тих, хто продовжує боротися за нагороду, виявився фільм "Пофарбоване пташеня" чеського режисера Вацлава Маргула, який був знятий спільно з Україною.

"Пофарбоване пташеня" Вацлава Маргула

Це чорно-білий фільм, який розповідає історію про єврейського хлопчика. Батьки відправили його в село, щоб врятувати від нацистів під час Другої світової війни. Ця робота була представлена на Венеціанському фестивалі і на "Оскар" вона висунута Чехією.

Також в шот-лист увійшли:

  • "Біль і слава" Педро Альмодовара (Іспанія)
  • "Паразити" Пон Джун-Хо (Південна Корея)
  • "Правда і справедливість" Танела Тоому (Естонія)
  • "Країна меду" Тамари Котевскої і Любомира Стефанова (Північна Македонія)
  • "Атлантика" Маті Діоп, Гран-прі Каннського фестивалю (Сенегал)
  • "Знедолені" Ладжа Чи (Франція)
  • "Голобля" Кантемір Балагов (Росія)
  • "Ті, хто залишився" (Угорщина)
  • "Боже тіло" Яна Комаса (Польща)

Переможців назвуть під час 92-ої церемонії вручення премії "Оскар" в Лос-Анджелесі 9 лютого 2020 року

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