Шорт-лист кінопремії "Оскар": які українські фільми потрапили в список

Оскар 2020 (Фото: facebook.com/optioscar)

Гучний фільм "Додому" в шорт-лист "Оскара" не потрапив

У Лос-Анджелесі оголосили шорт-лист престижної кінопремії "Оскар" в категорії "Кращий міжнародний фільм". У список потрапило десять кінострічок і з них тільки одна – знята у спільному виробництві з Україною.

Раніше повідомлялося, що фільм кримськотатарського режисера Нарімана Алієва "Додому" включили в шорт-лист "Оскара", але на жаль картина припинила свою участь в гонці на престижну премію.

Однак серед тих, хто продовжує боротися за нагороду, виявився фільм "Пофарбоване пташеня" чеського режисера Вацлава Маргула, який був знятий спільно з Україною.

"Пофарбоване пташеня" Вацлава Маргула

Це чорно-білий фільм, який розповідає історію про єврейського хлопчика. Батьки відправили його в село, щоб врятувати від нацистів під час Другої світової війни. Ця робота була представлена на Венеціанському фестивалі і на "Оскар" вона висунута Чехією.

Також в шот-лист увійшли:

"Біль і слава" Педро Альмодовара (Іспанія)

"Паразити" Пон Джун-Хо (Південна Корея)

"Правда і справедливість" Танела Тоому (Естонія)

"Країна меду" Тамари Котевскої і Любомира Стефанова (Північна Македонія)

"Атлантика" Маті Діоп, Гран-прі Каннського фестивалю (Сенегал)

"Знедолені" Ладжа Чи (Франція)

"Голобля" Кантемір Балагов (Росія)

"Ті, хто залишився" (Угорщина)

"Боже тіло" Яна Комаса (Польща)

Переможців назвуть під час 92-ої церемонії вручення премії "Оскар" в Лос-Анджелесі 9 лютого 2020 року