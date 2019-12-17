Шорт-лист кінопремії "Оскар": які українські фільми потрапили в список

Гучний фільм "Додому" в шорт-лист "Оскара" не потрапив
У Лос-Анджелесі оголосили шорт-лист престижної кінопремії "Оскар" в категорії "Кращий міжнародний фільм". У список потрапило десять кінострічок і з них тільки одна – знята у спільному виробництві з Україною.
Раніше повідомлялося, що фільм кримськотатарського режисера Нарімана Алієва "Додому" включили в шорт-лист "Оскара", але на жаль картина припинила свою участь в гонці на престижну премію.
Однак серед тих, хто продовжує боротися за нагороду, виявився фільм "Пофарбоване пташеня" чеського режисера Вацлава Маргула, який був знятий спільно з Україною.
"Пофарбоване пташеня" Вацлава Маргула
Це чорно-білий фільм, який розповідає історію про єврейського хлопчика. Батьки відправили його в село, щоб врятувати від нацистів під час Другої світової війни. Ця робота була представлена на Венеціанському фестивалі і на "Оскар" вона висунута Чехією.
Також в шот-лист увійшли:
Переможців назвуть під час 92-ої церемонії вручення премії "Оскар" в Лос-Анджелесі 9 лютого 2020 року