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"Зоряні війни" і два "Аватара": Disney опублікувала графік прем'єр до 2023 року

STYLERФільми і серіали    18.11.2019 - 23:45
"Зоряні війни" і два "Аватара": Disney опублікувала графік прем'єр до 2023 року
Disney опублікували графік прем'єр до 2023 року (Колаж РБК-Україна)

Очікується прем'єра "Чорної пантери" і "Індіана Джонс"

У американської компанії Disney повідомили графік прем'єр, які буде випущено спільно зі студіями Fox, Marvel, Pixar до 2023 року. Про це повідомляється на сайті DeadLine.

В 2020 році вийде екранізація роману Тома Кленсі "Без жалю" – "Kings Man: Початок" Метью Вона. Спочатку фільм повинен був вийти в лютому, але прем'єру перенесли на 18 вересня. Також очікується новий мультфільм Філа Лорда і Кріса Міллера, назва якого поки не повідомляється.

1 травня 2020 року вийде фільм від Marvel "Чорна вдова" і 6 листопада – "Вічні". 13 листопада Fox покаже фільм "Глибока вода" Едріана Лайна з Беном Аффлеком і Аною де Армас. Наприкінці року очікується історична драма Рідлі Скотта "Остання дуель" з Меттом Деймоном, Беном Аффлеком і Адамом Драйвером.

У 2021 році запланована прем'єра фільму "Шан-чи та легенда десяти кілець" від Marvel, на 26 лютого – мультфільм "Рон з'їхав з котушок". 7 травня – "Доктор Стрендж і мультивсесвіт божевілля". 18 червня – мультфільм від Pixar, 9 липня – "Індіана Джонс". На початку листопада – "Тор: любов і грім", 17 грудня – "Аватар 2".

В 2020 році глядачі зможуть побачити довгоочікуваний мультфільм "Нимона" – прем'єра запланована на 14 січня. 18 лютого та 29 липня – два проекти від Marvel, назви яких поки не розголошуються.

11 березня – мультфільм від Pixar, а також два нових мультфільму від Disney – 25 березня та 12 серпня.

"Чорна пантера 2" вийде на екран 6 травня. Нова частина "Зоряних воєн" вийдуть на екрани 15 грудня.

В 2023 році відбудеться прем'єра "Аватар 3" – 22 грудня. Інші назви фільмів поки тримаються в секреті, є лише дати.

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