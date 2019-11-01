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Навіть дорожче "Гри престолів": вийшов трейлер найочікуванішого серіалу

STYLERФільми і серіали    01.11.2019 - 13:57
Навіть дорожче "Гри престолів": вийшов трейлер найочікуванішого серіалу
Кадр із серіалу "Відьмак" (скріншот)

Трейлер серіалу "Відьмак" від Netflix вийшов вельми багатообіцяючим

Вийшов новий трейлер серіалу "Відьмак" від Netflix. Цій відомій екранізації фентезійного циклу книг Анджея Сапковського вже пророкують більший успіх, ніж мала культова "Гра престолів".

Втім, це не дивно, адже на створення "Відьмака", за чутками, витрачено близько $80 млн. Для порівняння, перший сезон "Ігри престолів" коштував продюсерам "всього лише" близько 60 млн.

Другий трейлер серіалу "Відьмак"

Перший сезон "Відьмака" міститиме вісім епізодів, а прем'єра самого очікуваного кінопроекту 2019 року намічена на 20 грудня. Судячи з усього, всі 8 серій серіалу вийдуть в один день. Одна серія триватиме близько години.

Додамо, що перший трейлер "Відьмака" вийшов влітку цього року.

Перший трейлер серіалу "Відьмак"

Роль Відьмака дісталася британському акторові Генрі Кавіллу. Крім нього в серіалі знялися Фрея Аллан ("Війна світів"), Джоді Мей ("Гра престолів"), Адам Леві ("Великий куш"), Міанна Берінг ("Абатство Даунтон") і багато інших.

Навіть дорожче &quot;Гри престолів&quot;: вийшов трейлер найочікуванішого серіалу

Кадр із серіалу "Відьмак" (скріншот)

До речі, якщо вірити чуткам, зйомки 2 сезону "Відьмака" вже йдуть повним ходом. Продовження кіносаги має вийти на екрани в 2020 році. Більш того, творці "Відьмака", кажуть інсайдери, продовжили серіал на третій сезон.

Навіть дорожче &quot;Гри престолів&quot;: вийшов трейлер найочікуванішого серіалу

Кадр із серіалу "Відьмак" (скріншот)

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