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Юна зірка "Відьмака" Фрейя Аллан показала фігуру в стильних вбраннях

Lite » Мода 27.12.2019 - 19:23
Юна зірка "Відьмака" Фрейя Аллан показала фігуру в стильних вбраннях
Фрейя Аллан (фото: instagram.com/freyaallan)

Актриса прикрасила обкладинку Schön! Magazine

Фрейя Аллан останнім часом на слуху. Дівчина, відома в основному по серіалу "Відьмак", знялася для відомого глянцевого журналу Schön! Magazine. В інтерв'ю юна красуня приміряла масу стильних образів, а також, нарешті, розповіла про зйомки і свою героїню. До цього, як відомо, їй було заборонено поширюватися про роботу в проекті, що вже встиг наробити шуму. Приміром, Фрейя зізналася, що книги Анджея Сапковського до початку роботи вона не читала.

Юна зірка &quot;Відьмака&quot; Фрейя Аллан показала фігуру в стильних вбранняхДівчина прикрасила нову обкладинку (фото: schonmagazine.com)

"Я отримала прослуховування і почала гуглити, – зізнається вона. – Потім я швидко зайшла в книжковий магазин за день до мого останнього прослуховування і прочитала кілька сторінок". Втім, вона впевнена, що для підготовки до ролі цього і не вимагалося. "Для цього персонажа це було не дуже потрібно, – пояснює Аллан. – У деяких героїв дуже багато передісторії, але Цирі так молода і беззахисна... Я не хотіла руйнувати спонтанність, переосмислюючи речі. Я хотіла пережити це, щоб переконатися, що вона була реалістичною і справжньої".

Юна зірка &quot;Відьмака&quot; Фрейя Аллан показала фігуру в стильних вбранняхЮна зірка &quot;Відьмака&quot; Фрейя Аллан показала фігуру в стильних вбранняхЮна зірка &quot;Відьмака&quot; Фрейя Аллан показала фігуру в стильних вбранняхДівчина приміряла стильні вбрання (фото: schonmagazine.com)

Нагадаємо, прем'єра багатообіцяючого серіалу відбулася на Netflix 17 грудня 2019 року. В цей день мільйони телеглядачів могли насолодитися першою серією проекту, на створення якого, за чутками, витрачено близько 70-80 млн доларів. Приміром, перший сезон "Ігри престолів" коштував продюсерам близько 60 млн доларів. Зараз до перегляду доступні всі 8 серій "Відьмака", а робота над другим сезоном йде повним ходом.

Юна зірка &quot;Відьмака&quot; Фрейя Аллан показала фігуру в стильних вбранняхЮна зірка &quot;Відьмака&quot; Фрейя Аллан показала фігуру в стильних вбранняхЮна зірка &quot;Відьмака&quot; Фрейя Аллан показала фігуру в стильних вбранняхФрейя розповіла про роботу над проектом (фото: schonmagazine.com)

У зйомці Фрейя постала стильною і яскравою. Незвичайні кольори і фактури, великі аксесуари, екстравагантні деталі – образи продумані до дрібниць і буквально притягують увагу. На обкладинці дівчина позує в яскравому комбінезоні з принтом, який завершують черевики такого ж відтінку і рукавички. Таким чином, стилісти зуміли передати чарівність молодості актриси і зіставити її образ з екранним.

Юна зірка &quot;Відьмака&quot; Фрейя Аллан показала фігуру в стильних вбраннях

Фрейя закохана в свою героїню (фото: schonmagazine.com)

"Вона принцеса, але вона дуже зухвала і уперта. Вона любить виходити на вулицю, перевдягатися у хлопчика і бути з більш нормальними дітьми, але вона зовсім не усвідомлює жорстокість світу за межами Синтри, де вона живе. Вона наївна, але в той же час у неї є реальна сила", – говорить про свою героїню Аллан.

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