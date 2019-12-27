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Як знімали екшн-сцени "Відьмака": з'явилося яскраве відео

STYLERТелешоу    27.12.2019 - 11:27
Як знімали екшн-сцени "Відьмака": з'явилося яскраве відео
"Відьмак" (кадр з т/с)

"Відьмак" знімали з використанням великої кількості каскадерів

"Ведьмак" від Netflix, який презентували 20 грудня, вже називають головним серіалом 2019 року, який може скласти конкуренцію культовій "Грі престолів". Постановник трюків Люсі Унгер поділилася відеороликом, який відкрив таємницю створення серіалу.

Зазначимо, що після випуску одразу восьми серій першого сезону, думки шанувальників розділилися. Фани гри розгнівані тим, що телеверсія не має з нею нічого спільного, а шанувальники циклу книг польського письменника Анджея Сапковського майже в один голос твердять, що "книга краще".

У ролику можна побачити роботу каскадерів, які замінювали героїв у складних екшн-сценах з польотами і приземленнями на м'який матрац, підпалюваннями, вибухами, бійками, скачками на конях, вражаючі сцени з масовкою.

В ролику можна помітити дублера Генрі Кавілла, незважаючи на те, що раніше актор стверджував, що виконував всі сцени без дублерів.

Сама автор відеонарізки з'являється в ролику на 32 секунді з рупором у руках. Дівчина каже, що у ролик потрапили 25% всіх екшн-сцен, показаних в серіалі. Наприкінці ролику показано, як команда, що працювала над "Відьмаком" розважається в перервах між зйомками.

До речі, нещодавно виконавець ролі Геральда з Рівії, він же "Супермен" Генрі Кавілл, зізнався, що до початку зйомок йому довелося "підсушитися", щоб естетично виглядати в постільних сценах.

Як знімали екшн-сцени "Відьмака" (відео: YouTube/Lucy Unger)

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