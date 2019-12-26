Відьмаку дайте грошей: український текст уже культової пісні

Кадр із серіалу "Відьмак"

Пісня з серіалу "Відьмак" у виконанні Яскіра (Лютика) рознеслася по всьому світу і здобула велику популярність

Серіал "Відьмак" 1 сезон від Netflax став популярним не тільки завдяки сюжету, спецефектам і приголомшливій грі акторів, але і завдяки пісні "Відьмаку дайте грошей", яку в одній із серій виконав Яскір (Лютик) - найкращий друг і незмінний супутник Геральта з Рівії, трубадур і бабій.

Яскір (Лютика) з серіалу "Відьмак"

Текст цієї композиції рознісся просторами інтернету і швидко знайшов величезну популярність. Рядки з пісні розібрали на меми, її переспівали тисячі користувачів на YouTube навіть ті, хто не дивився повністю "Відьмака".

Якщо у вас є бажання приєднатися до всесвітнього флешмобу, ми допоможемо вам у цьому. Тримайте повний текст пісні "Відьмаку дайте грошей" українською момою. Хто знає, можливо, завдяки виконанню цієї "нетлінки" ви прославитися в мережі і станете популярним артистом або блогером.

Текст пісні "Відьмаку дайте грошей":

Коли скромняга бард відпочивав від справ

Він пісню цю файну з Ґеральтом співав.

Бився Білий Вовк з пихатим чортом,

Ельфів шматував численні когорти…

Ззаду підповзли, хоч сором це й ганьба,

Зламали мні лютню, дали по зубах.

Ріг свій клятий чорт на мене скерував,

Та тут Відьмак крикнув: "Твій смертний час настав!"

Відьмаку дайте грошей, скоріш грошей дайте, хуткіш грошей дайте!

Відьмаку грошей дайте, на всіх не зважайте, на всіх не зважайте ви.

Відьмак готовий йти хоч на край землі,

Бити чудовиськ й усіх ворогів,

Він ельфів всіх прогнав за дальній перевал,

Високії гори на вічний привал.

Покидьків усіх він в око прямо б'є,

Він завжди за нас, він другом нам є,

Для чого ж ворожда, ніяк не розберу,

Він нас захищає – то ж налийте йому!

Відьмаку дайте грошей, скоріш грошей дайте, хуткіш грошей дайте!

Відьмаку грошей дайте, на всіх не зважайте, на всіх не зважайте ви.

Пісня Яскіра (Лютика) з серіалу "Відьмак" (російською мовою)

А ось так ця пісня може звучати російською мовою.

Когда скромняга бард отдыхал от дел

С Геральтом из Ривии он песню эту пел.

Сразился Белый Волк с велеречивым чертом,

Эльфов покромсал несчетные когорты.

Сзади подползли, хоть это стыд и срам,

Сломали мне лютню, дали по зубам.

Целился тот черт мне рогом прямо в глаз,

И тут Ведьмак крикнул: "Вот твой смертный час!"

Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой,

Ведьмаку заплатите – зачтется все это вам!

Он хоть на край земли отправиться готов,

Сразить всех чудовищ, убить всех врагов,

Он эльфов всех прогнал за дальний перевал,

Высокие горы на вечный привал.

Он бьет не в бровь, а в глаз, был ранен много раз,

Он людям товарищ, всегда он за нас,

К чему эта вражда, никак я не пойму,

Он нас защищает – так налейте ж ему!

Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой,

Ведьмаку заплатите – зачтется все это вам!

Зазначимо, що не всім глядачам сподобався перший сезон "Відьмака", про що свідчить безліч гнівних коментарів у мережі.