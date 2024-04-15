"Это мой единственный доход". Василий Вирастюк озвучил свою зарплату в Раде

Политик и спортсмен Василий Вирастюк, которого в 2004 году признали самым сильным человеком планеты, назвал размер своей зарплаты как народного депутата.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости для YouTube-канала "Слава+" .

Сколько зарабатывает Василий Вирастюк

По словам политика, его зарплата сейчас составляет почти 53000 гривен. Из этих денег спортсмен выделяет 36000 на алименты.

Также Вирастюк заверил, что, в отличие от некоторых своих коллег из Верховной Рады, получающих дополнительно средства благодаря коррупционным схемам, это его единственный доход на сегодняшний день.

Ответил Василий Славе Демину также относительно квартир, за которые его в свое время упрекали, что недвижимость у него появилась якобы во время войны.

"Я за свою спортивную карьеру имел возможность заработать даже те две квартиры, о которых вот недавно писали. Две однокомнатные квартиры были приобретены до моей каденции народного депутата, проплаченные", - отметил спортсмен.

"Но в результате того, что документы получались в течение, если не ошибаюсь, полтора года, от застройщика, то получается так, что журналисты себе рассмотрели, что вот у народного депутата Василия Вирастюка во время его каденции, во время войны в стране, появилось еще две квартиры", - добавил он.

Напомним, 15 июня 2021 года Вирастюк стал депутатом Рады, а через два дня присоединился к фракции "Слуга народа".

Он победил на довыборах в округе №87 в Ивано-Франковской области после того, как предыдущий депутат отказался от своего мандата.