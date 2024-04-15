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Василий Вирастюк высказался о мобилизации сына

Понедельник 15 апреля 2024 22:03
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Василий Вирастюк высказался о мобилизации сына Василий Вирастюк (фото: скриншот с видео)
Автор: Иванна Пашкевич

Политик и заслуженный мастер спорта Украины Василий Вирастюк высказался о возможной мобилизации 21-летнего сына Адама.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости для YouTube-канала "Слава+".

Что думает спортсмен о возможной мобилизации сына

Ведущий Слава Демин поинтересовался у нардепа, как он относится к мнению некоторых "экспертов" относительно того, что мобилизовать нужно с 20 лет.

"Не знаю, это их мнение. Готов ли парень, или мужчина, в 20 или в 21 год... Опять же, все зависит от человека. Кто-то не готов, кто-то не будет готов в 30. А есть ребята, и мы таких встречали, которые воевали и проходили службу в Азове и в Третьей штурмовой. Которые сами пошли с 18-19 лет. И это их сознательный выбор, и это их готовность", - поделился мнением Василий.

"Я также был определенным романтиком в таком возрасте, потому что почти заполнил анкету для того, чтобы поехать проходить службу во французском легионе. И для меня это была определенная романтика. И так же, разговаривая с ребятами, они пошли туда воевать из-за определенной романтики и увлечения военным делом", - добавил он.

Однако Вирастюк считает, что это меньший процент, а больший процент не готов психологически, и это, говорит политик, абсолютно нормально для человека: не быть готовым воевать, потому что хотят жить.

Недавно Василий Вирастюк озвучил свою зарплату в Раде.

Также он признался, что в четвертый раз стал отцом.

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Василий Вирастюк Мобилизация в Украине
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