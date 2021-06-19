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Вандали розтрощили обладнання поїзда Укрзалізниці, нещодавно модернізованого за 60 млн

Автор: Володимир Костирін

Зловмисники пошкодили та викрали обладнання в електропоїзді Укрзалізниці, який зовсім недавно був модернізований на десятки мільйонів гривень. Йдеться про електричку сполученням Київ - Фастів.

Про це 19 червня передали в прес-службі Укрзалізниці.

Зазначається, що сам інцидент стався на початку тижня, і вся інформація, а також відео з камер спостереження, вже були передані поліції.

Вандали розбили та вкрали в поїзді внутрішнє обладнання - системи безпеки та інформування пасажирів.

"Злочин стався в поїзді Київ - Фастів, на модернізацію якого компанія нещодавно направила 60 млн грн. Цей поїзд курсує в рамках реалізації проекту City Express", - розповіли в УЗ.

Також наголошується, що в результаті події, на щастя, аварії вдалося уникнути.

"Завдяки професіоналізму залізничників зазначений рухомий склад було оперативно відновлено та вже наступного дня випущено на маршрут. У іншому випадку 6 тисяч пасажирів, які щодня користуються зазначеним поїздом, залишилися б без своїх рейсів", - передали в компанії.

В Укрзалізниці додали, що "стурбовані таким ставленням пасажирів до майна залізниці", а також закликали всіх берегти рухомий склад і поважати працю залізничників.

Раніше повідомлялося, що у поїзді Київ-Трускавець пасажир влаштував погром, після чого вагон відправили на реставрацію.

Також ми писали про те, що нещодавно в Запоріжжі чоловік розібрав вагон Укрзалізниці, і тепер злодієві загрожує до 5 років в'язниці.

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