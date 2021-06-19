Вандалы растрощили оборудование поезда Укрзализныци, недавно модернизированного за 60 млн

Злоумышленники повредили и похитили оборудование в электропоезде Укрзализныци, который совсем недавно был модернизирован на десятки миллионов гривен. Речь идет об электричке сообщением Киев - Фастов.
Об этом 19 июня передали в пресс-службе Укрзализныци.
Отмечается, что сам инцидент произошел в начале недели, и вся информация, а также видео с камер наблюдения, уже были переданы полиции.
Вандалы разбили и стащили в поезде внутреннее оборудование - системы безопасности и информирования пассажиров.
"Преступление произошло в поезде Киев - Фастов, на модернизацию которого компания недавно направила 60 млн грн. Этот поезд курсирует в рамках реализации проекту City Express", - рассказали в УЗ.
Также отмечается, что в результате происшествия, к счастью, аварии удалось избежать.
"Благодаря профессионализму железнодорожников указанный подвижной состав был оперативно восстановлен и уже на следующий день выпущен на маршрут. В противном случае 6000 пассажиров, которые ежедневно пользуются указанным поездом, остались бы без своих рейсов", - передали в компании.
В Укрзализныце добавили, что "обеспокоены таким отношением пассажиров к имуществу железной дороги", а также призвали всех беречь подвижной состав и уважать труд железнодорожников.
Ранее сообщалось, что в поезде Киев-Трускавец пассажир устроил погром, после чего вагон отправили на реставрацию.
Также мы писали о том, что недавно в Запорожье мужчина разобрал вагон Укрзализныци, и теперь вору грозит до 5 лет тюрьмы.