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Чоловік розібрав вагон Укрзалізниці: крадію загрожує до 5 років в'язниці

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Запоріжжя, Субота 05 червня 2021 11:19
Чоловік розібрав вагон Укрзалізниці: крадію загрожує до 5 років в'язниці Фото: вантажні вагони Укрзалізниці (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Володимир Костирін

У Запоріжжі чоловік пошкодив і розкомплектував вагон поїзда "Укрзалізниці", а також викрав його запчастини. Зловмисника вдалося розшукати і затримати, і зараз правоохоронці перевіряють його можливу причетність до низки аналогічних злочинів у місті.

Про це 5 червня передали в прес-службі поліції Запорізької області.

Як з'ясувалося, розкрадачем вагона виявився раніше судимий місцевий житель 1985 року народження. Чоловік перед цим притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння грабежу, крадіжки та шахрайства.

Спіймати злочинця, який розбирав вагон поїзда на території залізничної станції "Запоріжжя-вантажне", вдалося в ході оперативно-розшукових заходів за фактами розукомплектування залізничних вагонів.

Слідчі встановили, що злодій викрав 8 вертикальних важелів і 4 гальмівні тяги.

"Після чого зателефонував до таксі та викликав автомобіль для транспортування викраденого майна", - розповіли правоохоронці.

Рецидивіст був затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) КК.

Тепер чоловікові за скоєне загрожує до 5 років позбавлення волі.

Чоловік розібрав вагон Укрзалізниці: крадію загрожує до 5 років в'язниціЧоловік розібрав вагон Укрзалізниці: крадію загрожує до 5 років в'язниці

У Запоріжжі злодій розкомплектував вагон поїзда і виніс запчастини (фото: zp.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця показала нові вагони електричок, в яких з'явилася важлива функція.

Також ми писали про те, що на рейсах УЗ пройдуть рейди поліції для пошуку порушників карантину.

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Новини України Життя Укрзалізниця Запоріжжя поезд полиция вагоны крадіжка
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