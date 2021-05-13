У поїзді Київ-Трускавець пасажир влаштував погром: вагон відправили на реставрацію
У поїзді Київ-Трускавець пасажир влаштував погром. Чоловік вибив вікно, розбив стіл і залишив після себе безлад. Поліція чоловіка затримала, а вагон стоїть на реставрації.
Про цей інцидент розповів глава комунікацій і маркетингу пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Шевченко на своїй сторінці в Facebook.
"Розбитий стіл, пошкоджена постіль, вибито вікно, бруд і сміття по всьому купе - таке враження, що це Халк їздив на мінеральні води і дорогою зчепився з дементорами ... Але ні. У такому вигляді залишив по собі вагон пасажир поїзда 49 Київ-Трускавець", - написав Шевченко.
У поїзді Київ-Трускавець пасажир розгромив купе (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)
Він також зазначив, що такі дії сильно засмучують команду, яка докладає великих зусиль для підготовки вагонів до літнього сезону. Шевченко попросив пасажирів не бути свинями.
Користувачі Мережі прокоментували даний інцидент.
- Жесть;
- Просто неадекват;
- А що ж там можна було робити?
- Це як? Він в дорозі вікна бив?
- На роки два в тюрму і олень буде культурно їздити, а може, і пити кине;
- Якщо чесно, я саме тому я дуже боюся з кимось їздити в купе;
- І це ж, комфортний поїзд, фірмовий. На нього і квиток не дешевий. Купуєш, щоб їхати зручно, неодноразово їм їхала. А тобі таке бидло попадеться в сусіди. Тут і провідниць шкода і до кого бігти, кричати. Якби чоловік був тверезий, такого б не зробив. Так треба, або не дозволяти розпивати спиртні напої, нетверезих не пускати, і, якщо пронесли з собою, спускати на найближчій зупинці.
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