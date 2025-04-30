Вальпургиева ночь 2025: что обязательно надо сделать для защиты от зла

Ночь на 1 мая - это не просто начало нового месяца. Во многих европейских культурах она известна как Вальпургиева ночь, когда, по древним верованиям, открываются ворота в потусторонний мир, и нечистая сила выходит на шабаш.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, почему ночь на 1 мая - особое время, и что стоит сделать в это время, а от чего - лучше воздержаться.

История Вальпургиевой ночи

Название праздника происходит от имени святой Вальпурги, христианской монахини VIII века, которая активно проповедовала веру среди германских язычников. Она стала известной благодаря многочисленным чудесам - от исцелений до защиты женщин и крестьян. День ее памяти - 1 мая - со временем соединился с языческими ритуалами весны, которые уже существовали в Европе.

В средневековье ночь перед 1 мая начали считать магической и опасной: верили, что именно тогда ведьмы слетаются на Лысую гору, происходят шабаши, а демонические силы становятся особенно активными. Огонь, шум и магические действия - основные средства защиты в эту ночь, которая сочетает христианство, язычество и страх перед невидимым.

Украинские традиции Живиного дня

В Украине традиция праздновать Вальпургиеву ночь в прямом смысле отсутствует, однако Живин день, также приходящийся на 1 мая, имел похожий смысл. У древних славян в этот день чествовали богиню Живу - покровительницу жизни, плодовитости и женской силы. Люди устраивали обрядовые костры, через которые прыгали для очищения.

Девушки ночью отправлялись в лес собирать целебные травы, потому что считалось, что именно в эту ночь они приобретают особую силу. Также верили, что сны на Живин день вещие - то, что приснилось в ночь на 1 мая, следует помнить, но не рассказывать до захода солнца. Особой считалась роса на рассвете - умывание ею обещало красоту и здоровье на целый год.

В украинских легендах особенно вспоминают Лысую гору под Киевом - место шабашей, куда якобы слетались ведьмы. Даже сегодня оно остается окутанным мифами, а ночь на 1 мая - временем, когда тонкая грань между мирами кажется особенно ощутимой.

В Вальпургиеву ночь могут случаться различные мистические явления, поэтому надо быть осторожными (фото: Pexels.com)

Что надо делать в Вальпургиеву ночь 2025 года

Несмотря на свой мистический подтекст, Вальпургиева ночь - это не только о страхе, но и об обновлении, очищении и символическом переходе в теплый период года. Вот что рекомендуется делать:

Зажечь свечу или костер - это очищает пространство и защищает от негатива.

- это очищает пространство и защищает от негатива. Прыгать через огонь - древний обряд очищения тела и души.

- древний обряд очищения тела и души. Умываться утренней росой - считалось, что это дарит красоту и здоровье.

- считалось, что это дарит красоту и здоровье. Собирать травы перед рассветом - целебные свойства в это время якобы самые сильные.

- целебные свойства в это время якобы самые сильные. Прислушиваться к снам и интуиции - ночь считается пророческой.

Все эти действия символизируют защиту, обновление и переход, когда природа просыпается окончательно, а люди пытаются снять с себя бремя зимы.

Чего лучше избегать в эту ночь

И хотя магия Вальпургиевой ночи привлекает, существуют вещи, которых следует остерегаться, чтобы не навлечь на себя беду: