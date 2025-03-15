Родительская поминальная суббота. Что нельзя делать на кладбище, чтобы не навлечь беду

Посещение кладбища, особенно в поминальные дни (на родительскую субботу), связано с давними традициями и приметами. Наши предки верили, что нарушение определенных запретов может навлечь беду и плохие последствия для живых.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о семи главных запретах, которые стоит соблюдать во время посещения мест захоронений.

Нельзя громко смеяться и рассказывать о своих радостях

На кладбище нельзя демонстрировать чрезмерную радость, смеяться или хвастаться своими успехами. Считается, что удача может отвернуться от человека, если он делится своими достижениями возле могилы.

Особенно опасно говорить покойному фразы вроде "Я так скучаю по тебе, что хочу уйти следом" - по поверьям, такая фраза может стать роковой. Душа усопшего может воспринять это как призыв и "забрать" человека с собой.

Не приходите на могилу с пустыми руками

Важно приносить хотя бы небольшой подарок усопшему, чтобы почтить его память. Священнослужители советуют приносить цветы (обязательно четное количество) или немного поминальной еды, которую оставляют на могиле.

В то же время есть на кладбище не стоит - это может оскорбить душу усопшего. Запрещено оставлять гостинцы в стеклянной посуде или с алкоголем, ведь это считается плохой приметой.

Алкоголь - под запретом

Традиция поминать усопших спиртными напитками не имеет христианского основания и считается неправильной. Священники категорически запрещают употреблять алкоголь на кладбище, ведь это место молитвы, а не застолья.

В народе говорят, что пьянка на могиле может привести к ссорам или даже навлечь беду. Кроме того, разлитый алкоголь считается плохой приметой, что может обернуться несчастьем.

Нельзя посещать кладбище после захода солнца

Издавна считалось, что ночное время принадлежит мертвым, а день - живым. Посещать могилы после захода солнца считается опасным, ведь можно потревожить души умерших.

Существует поверье, что в сумерках на кладбище активизируются темные силы, которые могут "прицепиться" к человеку. Также запрещено ночевать возле могил или проводить какие-либо ритуалы после захода солнца.

Кладбище - это место, где нельзя вести себя слишком свободно (фото: Pexels.com)

Деньги на кладбище лучше не считать

Считается, что считать деньги на могиле может привести к финансовым трудностям в будущем. Запрещено даже вытаскивать деньги из кармана рядом с могилой - это может "отдать" ваш достаток мертвым.

Если деньги случайно выпали на землю, их нельзя поднимать, чтобы не навлечь нищету. В народе советуют оставить такую купюру или монету на могиле родственника или тезки, чтобы "откупиться" от возможных бед.

Не фотографировать на кладбище

Многие люди делают фото на кладбище, но такая привычка считается опасной. Считается, что фотографии могут притянуть к живым людям энергетику смерти, вызывая болезни или несчастья.

Особенно нельзя фотографировать детей, ведь их душа еще не защищена от воздействия потусторонних сил. Также не рекомендуется снимать чужие могилы, чтобы не потревожить усопших и не вызвать на себя их гнев.

Не приводите на кладбище маленьких детей и беременных

Согласно поверьям, дети до семи лет и беременные женщины особенно уязвимы перед влиянием потусторонних сил. Считается, что молодая душа может заинтересовать усопших, которые захотят забрать ее к себе.

Поэтому народные традиции запрещают приводить младенцев на кладбище, чтобы не подвергать их влиянию. Беременным женщинам тоже не рекомендуется посещать кладбище, чтобы уберечь себя и будущего ребенка.

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