Вальпургієва ніч 2025: що обов'язково треба зробити для захисту від зла
Ніч на 1 травня - це не просто початок нового місяця. У багатьох європейських культурах вона відома як Вальпургієва ніч, коли, за давніми віруваннями, відкриваються ворота в потойбіччя, і нечиста сила виходить на шабаш.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, чому ніч на 1 травня - особливий час, та що варто зробити у цей час, а від чого - краще утриматися.
Історія Вальпургієвої ночі
Назва свята походить від імені святої Вальпурги, християнської монахині VIII століття, яка активно проповідувала віру серед германських язичників. Вона стала відомою завдяки численним чудесам - від зцілень до захисту жінок і селян. День її пам’яті - 1 травня - із часом поєднався із язичницькими ритуалами весни, що вже існували у Європі.
У середньовіччі ніч перед 1 травня почали вважати магічною і небезпечною: вірили, що саме тоді відьми злітаються на Лису гору, відбуваються шабаші, а демонічні сили стають особливо активними. Вогонь, шум і магічні дії - основні засоби захисту в цю ніч, яка поєднує християнство, язичництво і страх перед невидимим.
Українські традиції Живиного дня
В Україні традиція святкувати Вальпургієву ніч у прямому сенсі відсутня, проте Живин день, що також припадає на 1 травня, мав схожий зміст. У давніх слов’ян цього дня вшановували богиню Живу - покровительку життя, плодючості та жіночої сили. Люди влаштовували обрядові вогнища, через які стрибали для очищення.
Дівчата вночі вирушали до лісу збирати цілющі трави, бо вважалося, що саме в цю ніч вони набувають особливої сили. Також вірили, що сни на Живин день віщі - те, що наснилося в ніч на 1 травня, слід пам’ятати, але не розповідати до заходу сонця. Особливою вважалась роса на світанку - умивання нею обіцяло красу і здоров’я на цілий рік.
В українських легендах особливо згадують Лису гору під Києвом - місце шабашів, куди нібито зліталися відьми. Навіть сьогодні воно залишається оповитим міфами, а ніч на 1 травня - часом, коли тонка грань між світами здається особливо відчутною.
У Вальпургієву ніч можуть траплятися різні містичні явища, тож треба бути обережними (фото: Pexels.com)
Що треба робити у Вальпургієву ніч 2025 року
Попри свій містичний підтекст, Вальпургієва ніч - це не лише про страх, а й про оновлення, очищення і символічний перехід у теплий період року. Ось що рекомендується робити:
- Запалити свічку чи багаття - це очищає простір і захищає від негативу.
- Стрибати через вогонь - стародавній обряд очищення тіла й душі.
- Умиватися вранішньою росою - вважалося, що це дарує красу й здоров’я.
- Збирати трави перед світанком - цілющі властивості у цей час нібито найсильніші.
- Прислухатися до снів і інтуїції - ніч вважається пророчою.
Усі ці дії символізують захист, оновлення і перехід, коли природа прокидається остаточно, а люди намагаються зняти з себе тягар зими.
Чого краще уникати в цю ніч
І хоча магія Вальпургієвої ночі приваблює, існують речі, яких слід остерігатися, щоб не накликати на себе біду:
- Не вдягати чорне - така одежина нібито привертає злих духів.
- Не сваритися і не лаятися - вважається, що негатив повернеться сторицею.
- Не говорити про нечисту силу вголос - можна привернути її увагу.
- Не приносити додому бузок - згідно з віруваннями, це “міст у той світ”.
- Не підіймати знахідки з дороги - вони могли бути "приманкою" від темних сил.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти "Етнохата" та Traditions.in.ua.