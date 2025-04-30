Вальпургієва ніч 2025: що обов'язково треба зробити для захисту від зла

Ніч на 1 травня - це не просто початок нового місяця. У багатьох європейських культурах вона відома як Вальпургієва ніч, коли, за давніми віруваннями, відкриваються ворота в потойбіччя, і нечиста сила виходить на шабаш.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, чому ніч на 1 травня - особливий час, та що варто зробити у цей час, а від чого - краще утриматися.

Історія Вальпургієвої ночі

Назва свята походить від імені святої Вальпурги, християнської монахині VIII століття, яка активно проповідувала віру серед германських язичників. Вона стала відомою завдяки численним чудесам - від зцілень до захисту жінок і селян. День її пам’яті - 1 травня - із часом поєднався із язичницькими ритуалами весни, що вже існували у Європі.

У середньовіччі ніч перед 1 травня почали вважати магічною і небезпечною: вірили, що саме тоді відьми злітаються на Лису гору, відбуваються шабаші, а демонічні сили стають особливо активними. Вогонь, шум і магічні дії - основні засоби захисту в цю ніч, яка поєднує християнство, язичництво і страх перед невидимим.

Українські традиції Живиного дня

В Україні традиція святкувати Вальпургієву ніч у прямому сенсі відсутня, проте Живин день, що також припадає на 1 травня, мав схожий зміст. У давніх слов’ян цього дня вшановували богиню Живу - покровительку життя, плодючості та жіночої сили. Люди влаштовували обрядові вогнища, через які стрибали для очищення.

Дівчата вночі вирушали до лісу збирати цілющі трави, бо вважалося, що саме в цю ніч вони набувають особливої сили. Також вірили, що сни на Живин день віщі - те, що наснилося в ніч на 1 травня, слід пам’ятати, але не розповідати до заходу сонця. Особливою вважалась роса на світанку - умивання нею обіцяло красу і здоров’я на цілий рік.

В українських легендах особливо згадують Лису гору під Києвом - місце шабашів, куди нібито зліталися відьми. Навіть сьогодні воно залишається оповитим міфами, а ніч на 1 травня - часом, коли тонка грань між світами здається особливо відчутною.

У Вальпургієву ніч можуть траплятися різні містичні явища, тож треба бути обережними (фото: Pexels.com)

Що треба робити у Вальпургієву ніч 2025 року

Попри свій містичний підтекст, Вальпургієва ніч - це не лише про страх, а й про оновлення, очищення і символічний перехід у теплий період року. Ось що рекомендується робити:

Запалити свічку чи багаття - це очищає простір і захищає від негативу.

- це очищає простір і захищає від негативу. Стрибати через вогонь - стародавній обряд очищення тіла й душі.

- стародавній обряд очищення тіла й душі. Умиватися вранішньою росою - вважалося, що це дарує красу й здоров’я.

- вважалося, що це дарує красу й здоров’я. Збирати трави перед світанком - цілющі властивості у цей час нібито найсильніші.

- цілющі властивості у цей час нібито найсильніші. Прислухатися до снів і інтуїції - ніч вважається пророчою.

Усі ці дії символізують захист, оновлення і перехід, коли природа прокидається остаточно, а люди намагаються зняти з себе тягар зими.

Чого краще уникати в цю ніч

І хоча магія Вальпургієвої ночі приваблює, існують речі, яких слід остерігатися, щоб не накликати на себе біду: