"Добре пам’ятаю той день, я приїхав до батьків": Вакарчук розчулив спогадами про Кузьму і показав ліричне відео

2 лютого 2015 не стало Андрія Кузьменка - знаменитого українського співака і шоумена. Улюблений артист мільйонів загинув у страшному ДТП під Кривим Рогом.

Сьогодні, через сім років після трагедії, Святослав Вакарчук розповів про те, як дізнався про смерть свого колеги і друга.

"Добре пам’ятаю той день. Я приїхав до батьків у Львів і, прокинувшись, увімкнув телефон, одразу побачивши новину про Кузьму..." - написав лідер ОЕ в Facebook.

В першу секунду Святослав не повірив у те, що сталося з Андрієм.

"Перепитував у своїх знайомих, які мали б точно знати, чи це правда. Коли отримав відповідь, то ніяк не міг у це повірити", - додав музикант.

Вакарчук каже, що той день він прожив, згадуючи Кузьму.

"Особливості тому дню додало ще й те, що мій тато, який у той час перебував на реабілітації після лікування, саме був вдома і пішов зі мною на інтерв’ю пам'яті Кузьми. Він сидів поруч зі мною і слухав. Оскільки тато - це теж людина, яка вже пішла з життя, то цей спогад для мене особливо щемливий", - розповідає Святослав.

Ввечері 2 лютого 2015-го музикант з батьком пішов на площу перед пам’ятником Шевченка у Місті Лева. Там було багато свічок і квітів, а люди співали пісні Кузьми...

"Дуже багато його пісень у мене асоціюються з початком Океану Ельзи, тому що вони тоді були прикладом для нас. Пам’ятаю пісню "Птахи" - я слухав її і думав: як вона цікаво зроблена. Пам'ятаю, як вони виступали на фестивалі з нами: ми тільки-тільки починали, а вони вже були зірками. Одним словом, є дуже багато спогадів", - написав Вакарчук.

Наступного дня артист їхав у машині зі Львова в Київ і слухав тільки Скрябіна. А після репетицій і зйомок, вночі, він записав пісню "Мовчати"...

Також пропонуємо вам добірку кращих кавер-версій пісень геніального Андрія Кузьменка та його культової групи.

Люди, як кораблі

Одна з найпотужніших кавер-версій на пісню Скрябіна від гурту Антитіла.

Старі фотографії

Неймовірний кавер на бандурі та кнопковому акордеоні від відомого далеко за межами України дуету B&B Project.

Спи собі сама

Чи не найромантичніша пісня Кузьменка у виконанні Андрія Хливнюка.

Оля

Авторська обробка на ранню пісню Кузьми від львівських поп-рок-романтиків Шосте Чуття.

Дельфіни

TAYANNA теж має авторську версію пісні "Дельфіни", відеокліп до якої став останнім, випущеним Андрієм за життя.

Чуєш біль

А от співачка з тимчасово окупованого Криму Юлія Качула переспівала разом з талановитими дітьми пісню Скрябіна "Чуєш біль".

"Розкажіть про те, що в Криму не забувають і продовжують його творчість", - звернулася до нас із проханням співачка.

То моє море

Група Фіолет і Сергій Мартинюк вдихнули нове життя в пісню "То моє море".

Шампанські очі

Дмитро Шуров записав версію хіта Кузьми, від якого і досі у багатьох мурахи по шкірі!