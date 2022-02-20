Голос країни 2022: кращі виступи п'ятого ефіру на "сліпих прослуховуваннях"
Голос країни 2022 триває, і сьогодні, 20 лютого, на телеканалі "1+1" пройшов п'ятий ефір дванадцятого сезону популярного вокального шоу.
Детальніше про кращі виступи читайте і дивіться в матеріалі Styler нижче.
Тривають "сліпі прослуховування", на яких наставники проєкту Святослав Вакарчук, Потап, Надя Дорофєєва та Оля Полякова обирають талановитих вокалістів у свою команду.
У новому сезоні з'явилося нововведення "Інший шанс" - п'яте тренерське подвійне крісло, яке зайняв народний тренер Андрій Мацола і вокалістка грту Kazka Олександра Зарицька.
Першим у п'ятому ефірі на сцену вийшов Олександр Олещук виконав відому пісню "Hallelujah". Хлопець вибрав своїм тренером Надю Дорофєєву.
Олександр Олещук - "Hallelujah"
На сцену Голосу країни прийшов хірург з Вірменії, 27-річний Амірян Нарек, який переконаний, що музикою можна вилікувати все. Він виконав пісню "Nessun dorma" і вибрав команду Дорофєєвої.
Нарек Амірян - "Nessun dorma"
Карина Столаба була учасником Голос країни.Діти. Дівчина вийшла на сцену і виконала пісню "What's Up" гурту Non Blondes. Своїм наставником вона вибрала Потапа.
Карина Столаба - "What's Up"
Вероніка Слюзалек виконала пісню "Додому" KALUSH feat. Skofka і розгорнула крісла всіх наставників. Дівчина вибрала команду Потапа.
Вероніка Слюзалек - "Додому"
Нагадаємо, учасник Голосу країни зробив пропозицію руки і серця в прямому ефірі.
Раніше 17-річна дочка Костянтина Меладзе після виступу на Голосі країни розплакалася прямо на сцені.