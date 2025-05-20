Беременная Рианна в эффектном образе затмила всех на красной дорожке в Каннах (фото)

Так, исполнительница, которая ожидает третьего ребенка, выбрала для Канн роскошное ярко-голубое платье Alaïa, которое нежно подчеркивало ее беременный животик.

Дополнили образ клатч в тон, бриллиантовые серьги и кольца с драгоценными камнями. А финальным акцентом стали эффектные туфли на шпильках.

На дорожке Рианна сияла, а рядом с ней был A$AP Rocky - в элегантном черном костюме от Saint Laurent.

Рианна с мужем в Каннах (фото: Getty Images)

К слову, 37-летняя звезда недавно озвучила главную героиню в "Смурфиках-2", и фанаты сразу провели параллель между ее ярко-голубым платьем на красной дорожке и культовым персонажем из детства.

Рианна с мужем в Каннах (фото: Getty Images)

Однако этот проект вызвал противоречивые эмоции среди ее поклонников. Многие до сих пор ждут новый - девятый - альбом певицы, а взамен получили мультяшный саундтрек, который, по словам слушателей, вряд ли претендует на музыкальные награды.

Впрочем, кое-кто встал на сторону Рианны, предположив, что ее решение принять участие в мультфильме было продиктовано материнской любовью - ведь ее дети, говорят, обожают этих героев.

Кстати, фотосессия на красной дорожке в Каннах была не такой уж глянцевой - ливень решил внести свои коррективы. Но даже дождь не помешал блеску: над Рианной нежно держал зонт ее муж A$AP Rocky, и это выглядело не менее трогательно, чем ее легендарный клип на "Umbrella".

Рианна с мужем в Каннах (фото: Getty Images)

Отметим, что в последний раз Рианна проходила по красной дорожке Канн еще в 2017 году - тогда она презентовала ленту "Окча" вместе с Тильдой Суинтон и Джейком Джилленголом.

Напомним, о третьей беременности звезда официально объявила на Met Gala 5 мая в Нью-Йорке.

У Рианны и A$AP уже есть двое сыновей - старшему три года, младшему - один. Пол будущего ребенка пара пока держит в тайне, ведь не любит выставлять личную жизнь на показ.