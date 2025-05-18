Как выглядит самая модная куртка на весну 2025: Рамина задает тренды

Кожаная куртка - классика, которая не теряет актуальности, а этой весной в моде особый вариант. В центре внимания - коричневая кожаная куртка, которую уже активно носят модницы и стилисты.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Рамины решило рассказать подробнее о куртке, которая весной 2025 года должна быть в гардеробе каждой модницы.

Какой лук выбрала Рамина

Блогерша и телеведущая показа два образа с кожаной курткой благородного коричневого оттенка. Для первого лука она выбрала широкие брюки рыжего цвета с высокой линией талии и стрелками спереди.

Их она решила дополнить классической рубашкой голубого цвета, которую заправила в брюки. Завершила повседневный лук Рамина курткой в стиле оверсайз.

Аксессуары удачно дополняют наряд. На талии элегантный ремень с золотой пряжкой, а в руках - черная сумка классической формы. Образ завершают белые кроссовки, которые придают легкости и современности, а также серьги и кольца.



Рамина показала модную куртку (фото: instagram.com/raminalalala)

Второй лук с кожаной курткой она дополнила брюками из денима. Отметим, что широкие джинсы - один из трендов весны 2025. К ним она подобрала простой серый свитшот, который обеспечит комфорт в прохладную погоду.

Из аксессуаров здесь тоже присутствует большая черная сумка и замшевые светло-коричневые лоферы.

Этот образ выглядит более расслабленным и обыденным по сравнению с предыдущим, но все равно остается модным и актуальным благодаря удачному сочетанию трендовых вещей и базовых элементов гардероба.



Рамина задает тренды (фото: instagram.com/raminalalala)

Коричневая кожаная куртка - тренд 2025 года

Коричневая кожаная куртка - главный модный "камбек" весны 2025. И вот почему она оказалась в центре внимания дизайнеров и стилистов.

Альтернатива классической черной

Коричневый - более мягкий, более теплый и более богатый оттенок, который не выглядит так "жестко", как черный. Он лучше сочетается с пастельными цветами, джинсами, денимом, белой рубашкой или даже яркими акцентами.

Ретро-эстетика и дух 70-х

Мода 2025 года активно переосмысливает стиль 70-х с его естественными цветами, замшей, расклешенными брюками и легкой халатностью. Коричневая куртка как раз напоминает культовые образы тех времен, но в современной интерпретации.



Кожаная куртка на прохладную весну (фото: instagram.com/raminalalala)

Роскошь без труда

Кожа в теплых оттенках коньяка, шоколада или карамели выглядит дорого и благородно. Она придает образу статусности даже в самой простой комбинации, например, с белой футболкой и джинсами.

Подходит для разных стилей

Коричневая куртка легко адаптируется под разные образы:

кэжуал (с кедами и джинсами)

офисный (с костюмными брюками или юбкой)

романтический (с платьем)

бохо (с макси-юбкой и сапогами).

Ставка на натуральность

Общий тренд сезона весна-лето 2025 - естественность, экоматериалы и теплые цвета. Коричневая искусственная кожа как раз поддерживает этот тренд, особенно в матовой или "состаренной" фактуре.



Рамина показала модную верхнюю одежду (фото: instagram.com/raminalalala)