Узелков показал, как восстанавливается после сложной операции на сердце: "Не быстро, но удачно"
Вячеслав Узелков вышел на связь в соцсетях и высказался о своем состоянии после сложной операции на сердце, которую ему сделали в апреле этого года. Так, известный боксер показал, как занимается физическими нагрузками в зале.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram спортсмена рассказывает об этом подробнее.
Узелков высказался о своей реабилитации
В блоге знаменитость показал возвращение к физическим нагрузкам. Вячеслав продемонстрировал спортивные результаты и впервые за последнее время взял в руки штангу.
"Ну что, повышаем планку. Не быстро, но удачно. Реабилитация идет на улучшение и возвращение силы", - заметил известный спортсмен и тренер.
Узелков показал тренировку после операции на сердце (Фото: instagram.com/stories/uzelkov_official)
Кроме того, в следующей stories звезда также показал прогулку со своим четырехлапым домашним любимцем. Можно предположить, что это еще один способ реабилитации после сложного хирургического вмешательства.
Домашний любимец звезды (Фото: instagram.com/stories/uzelkov_official)
Что известно об операции Узелкова
Боксер рассказал о ней в начале апреля. Тогда он не стал вдаваться в детали, но говорил, что ему нужно "новое сердце". Сложную операцию мужчине провели в одной из киевских больниц.
"Я вышел из наркоза, я с новым сердцем, завтра у меня день рождения. Вот такой подарок я получил от врачей Киевского института сердца", - писал Вячеслав.
Операцию Вячеславу сделали в апреле (Фото: instagram.com/stories/uzelkov_official)
О проблемах со здоровьем знаменитость впервые заговорил в начале этого года. В тот раз он также упустил подробности, но признавался, что причиной стал профессиональный спорт, и теперь ему нужно лечение.
Кроме того, мужчина призвал родителей хорошо взвешивать решение по поводу того, нужно ли отдавать ребенка в профессиональный спорт.
Недавно Узелков, которого раскритиковал сын, сделал эмоциональное заявление и обратился к любимой.
Кроме того, бывшая жена боксера Боржемская прокомментировала слова сына о сложных отношениях с отцом.