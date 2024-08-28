Узелков показал, как восстанавливается после сложной операции на сердце: "Не быстро, но удачно"

Вячеслав Узелков вышел на связь в соцсетях и высказался о своем состоянии после сложной операции на сердце, которую ему сделали в апреле этого года. Так, известный боксер показал, как занимается физическими нагрузками в зале.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram спортсмена рассказывает об этом подробнее.

Узелков высказался о своей реабилитации

В блоге знаменитость показал возвращение к физическим нагрузкам. Вячеслав продемонстрировал спортивные результаты и впервые за последнее время взял в руки штангу.

"Ну что, повышаем планку. Не быстро, но удачно. Реабилитация идет на улучшение и возвращение силы", - заметил известный спортсмен и тренер.

Узелков показал тренировку после операции на сердце (Фото: instagram.com/stories/uzelkov_official)

Кроме того, в следующей stories звезда также показал прогулку со своим четырехлапым домашним любимцем. Можно предположить, что это еще один способ реабилитации после сложного хирургического вмешательства.

Домашний любимец звезды (Фото: instagram.com/stories/uzelkov_official)

Что известно об операции Узелкова

Боксер рассказал о ней в начале апреля. Тогда он не стал вдаваться в детали, но говорил, что ему нужно "новое сердце". Сложную операцию мужчине провели в одной из киевских больниц.

"Я вышел из наркоза, я с новым сердцем, завтра у меня день рождения. Вот такой подарок я получил от врачей Киевского института сердца", - писал Вячеслав.

Операцию Вячеславу сделали в апреле (Фото: instagram.com/stories/uzelkov_official)

О проблемах со здоровьем знаменитость впервые заговорил в начале этого года. В тот раз он также упустил подробности, но признавался, что причиной стал профессиональный спорт, и теперь ему нужно лечение.

Кроме того, мужчина призвал родителей хорошо взвешивать решение по поводу того, нужно ли отдавать ребенка в профессиональный спорт.