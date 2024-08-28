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Узелков показал, как восстанавливается после сложной операции на сердце: "Не быстро, но удачно"

Среда 28 августа 2024 09:15
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Узелков показал, как восстанавливается после сложной операции на сердце: "Не быстро, но удачно" Вячеслав Узелков (Фото: instagram.com/uzelkov_official)
Автор: Любовь Блажко

Вячеслав Узелков вышел на связь в соцсетях и высказался о своем состоянии после сложной операции на сердце, которую ему сделали в апреле этого года. Так, известный боксер показал, как занимается физическими нагрузками в зале.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram спортсмена рассказывает об этом подробнее.

Узелков высказался о своей реабилитации

В блоге знаменитость показал возвращение к физическим нагрузкам. Вячеслав продемонстрировал спортивные результаты и впервые за последнее время взял в руки штангу.

"Ну что, повышаем планку. Не быстро, но удачно. Реабилитация идет на улучшение и возвращение силы", - заметил известный спортсмен и тренер.

Узелков показал, как восстанавливается после сложной операции на сердце: &quot;Не быстро, но удачно&quot;

Узелков показал тренировку после операции на сердце (Фото: instagram.com/stories/uzelkov_official)

Кроме того, в следующей stories звезда также показал прогулку со своим четырехлапым домашним любимцем. Можно предположить, что это еще один способ реабилитации после сложного хирургического вмешательства.

Узелков показал, как восстанавливается после сложной операции на сердце: &quot;Не быстро, но удачно&quot;

Домашний любимец звезды (Фото: instagram.com/stories/uzelkov_official)

Что известно об операции Узелкова

Боксер рассказал о ней в начале апреля. Тогда он не стал вдаваться в детали, но говорил, что ему нужно "новое сердце". Сложную операцию мужчине провели в одной из киевских больниц.

"Я вышел из наркоза, я с новым сердцем, завтра у меня день рождения. Вот такой подарок я получил от врачей Киевского института сердца", - писал Вячеслав.

Узелков показал, как восстанавливается после сложной операции на сердце: &quot;Не быстро, но удачно&quot;

Операцию Вячеславу сделали в апреле (Фото: instagram.com/stories/uzelkov_official)

О проблемах со здоровьем знаменитость впервые заговорил в начале этого года. В тот раз он также упустил подробности, но признавался, что причиной стал профессиональный спорт, и теперь ему нужно лечение.

Кроме того, мужчина призвал родителей хорошо взвешивать решение по поводу того, нужно ли отдавать ребенка в профессиональный спорт.

Недавно Узелков, которого раскритиковал сын, сделал эмоциональное заявление и обратился к любимой.

Кроме того, бывшая жена боксера Боржемская прокомментировала слова сына о сложных отношениях с отцом.

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