"Не общались 20 лет": Узелков рассказал о непростых отношениях с мамой в период брака с Боржемской

20 июля свой 75-й день рождения отмечает мама украинского боксера Вячеслава Узелкова. По этому случаю знаменитый спортсмен поделился несколькими кадрами с ней, а также высказался об их отношениях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Что написал Узелков

В подписи к одному из кадров Вячеслав отметил, что около 20 лет не общался с мамой - в тот период, когда был в браке с Мариной Боржемской, с которой развелся в 2021 году.

"Сегодня у моей мамы день рождения. Ей сегодня 75 лет. Из них 20 лет, когда был женат, я на ней не общался. Выводы делайте сами", - написал Узелков.

Спорстмен поздравил маму с днем рождения (Фото: instagram.com/uzelkov_official)

Звезда бокса не стал скрывать, что после расставания с бывшей пришел к матери и попросил прощения, и родной человек не стал его отталкивать.

"Но после развода я пришел с цветами, опустил глаза и, боясь посмотреть на нее, пришел и извинился. Сказал, что меня что-то будто затуманило. Она мне ответила: "Славочка, я не обижаюсь, ты же мой сынишка, которого я люблю" . Никогда не забывайте о мамочках и не заменяйте их другими семьями", - поделился он.

Напоследок известный украинец еще раз поздравил маму с праздником, а также поблагодарил ее за жизнь.

Узелков показал маму (Фото: instagram.com/uzelkov_official)

Реакция сети

Подписчики отреагировали на откровенный пост Узелкова по-разному: кто-то поддержал его и порадовался воссоединению семьи, другие - не поняли, в чем дело и отметили, что в такой ситуации непосредственно есть вина самого мужчины.

Вот некоторые комментарии пользователей:

"Хорошо потом перекинуть все на жену"

"Это же вы не общались. Это только ваша вина, вы плохой сын. Вот и все выводы"

"Чтобы там не было - это мама. Мы родителей не выбираем, но от прочитанных слов стало очень больно"

"Настоящий мужчина… Ты как глава семьи не смог навести порядок и расставить границы? Никак не виновата жена"

"Молодец, что пришел с извинениями. Не всем удается"

"Истории бывают разные.. Искренние поздравления маме!".

Брак с Боржемской

Узелков и фитнес-тренер были в законных отношениях более 20 лет. О расставании они сообщили несколько лет назад.

В этом браке у экс-супругов родились сын Роберт и дочь Оливия.

После разрыва отношений с Мариной Вячеслав не так давно говорил, что вскоре хочет жениться во второй раз.

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков (Фото: instagram.com/uzelkova.marina)