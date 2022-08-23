ua ru
Вт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

УЗ запустила вже другий двоповерховий поїзд: де він курсує і як виглядає

Новость на русском →
Вівторок 23 серпня 2022 13:15
УЗ запустила вже другий двоповерховий поїзд: де він курсує і як виглядає Укрзалізниця запустила другий двоповерховий поїзд Skoda (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Укрзалізниця 23 серпня запустила вже другий двоповерховий поїзд Skoda, який в тестовому режимі курсуватиме на маршруті №755/756 Київ - Рівне - Луцьк.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

"З 23 серпня в тестовому режимі поїзд курсуватиме на маршруті Київ - Рівне - Луцьк. Це буде перший швидкісний маршрут, який з’єднає Рівне та Луцьк зі столицею України", - говориться в повідомленні.

За яким графіком курсуватиме поїзд

З Києва поїзд щодня, крім середи, о 07:25, прибуватиме в Рівне об 11:54 та до Луцька о 13:12.

У зворотному напрямку поїзд теж курсуватиме щодня, крім середи. Вирушатиме з Луцька о 15:20, з Рівного о 16:25 та прибуватиме до Києва о 20:42.

УЗ запустила вже другий двоповерховий поїзд: де він курсує і як виглядаєУЗ запустила вже другий двоповерховий поїзд: де він курсує і як виглядаєУЗ запустила вже другий двоповерховий поїзд: де він курсує і як виглядає

Двоповерховий поїзд дозволить збільшити пасажиропотік (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Запуск був відкладений через війну

Ще 30 грудня 2021 року було відправлено у перший рейс після відновлення аналогічний поїзд за маршрутом №747 Київ - Львів.

Другий поїзд планували випустити з ремонту в першій половині 2022 року, але війна внесла корективи в плани залізничників.

А ось так виглядав перший поїзд, запущений минулого року:

УЗ запустила вже другий двоповерховий поїзд: де він курсує і як виглядаєУЗ запустила вже другий двоповерховий поїзд: де він курсує і як виглядає

Поїзд Skoda, запущений 30 грудня 2021 (фото: uz.gov.ua)

Раніше ми писали, що у поїздах Укрзалізниці запускають приємний безплатний бонус до подорожей.

Також повідомлялося, що УЗ запустила свій мобільний додаток.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя