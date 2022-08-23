УЗ запустила уже второй двухэтажный поезд: где он курсирует и как выглядит

Укрзализныця 23 августа запустила уже второй двухэтажный поезд Skoda, который в тестовом режиме будет курсировать на маршруте №755/756 Киев - Ровно - Луцк.

Об этом сообщили в пресслужбе компании.

"С 23 августа в тестовом режиме поезд будет курсировать на маршруте Киев - Ровно - Луцк. Это будет первый скоростной маршрут, который соединит Ровно и Луцк со столицей Украины", - говорится в сообщении.

По какому графику будет курсировать поезд

Из Киева поезд ежедневно, кроме среды, в 07:25, будет прибывать в Ровно в 11:54 и в Луцк в 13:12.

В обратном направлении поезд тоже будет курсировать ежедневно, кроме среды. Будет отправляться из Луцка в 15:20, из Ровно в 16:25 и прибывать в Киев в 20:42.

Двухэтажный поезд позволит увеличить пассажиропоток (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Запуск был отложен из-за войны

Еще 30 декабря 2021 года было отправлено в первый рейс после восстановления аналогичный поезд по маршруту №747 Киев - Львов.

Второй поезд планировали выпустить из ремонта в первой половине 2022 года, но война внесла коррективы в планы железнодорожников.

А вот так выглядел первый поезд, запущенный в прошлом году:

Поезд Skoda, запущенный 30 декабря 2021 (фото: uz.gov.ua)