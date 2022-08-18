ua ru
Чт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У поїздах Укрзалізниці запускають приємний безплатний бонус до подорожей: про що йдеться

Новость на русском →
Четвер 18 серпня 2022 21:28
У поїздах Укрзалізниці запускають приємний безплатний бонус до подорожей: про що йдеться Фото: Укрзалізниця розповіла про нововведення для пасажирів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У поїздах Укрзалізниці пасажири тепер під час поїздки можуть скоротати час у подорожі за партією в шахи і не тільки. Настільні ігри зараз з'являться на довгих маршрутах, а пізніше додаткова опція від залізничників пошириться й на інші.

Про це 18 серпня розповіли в прес-службі УЗ.

"Запускаємо ігротеку Укрзалізниці та повертаємо шахи на борт поїздів!" - йдеться в повідомленні.

У компанії зауважують, що таке нововведення залишається актуальним, позаяк настільні ігри "допомагають зняти стрес, розвивають логічне та стратегічне мислення, а ще - це приємний безкоштовний бонус до мандрівки потягом!"

У поїздах Укрзалізниці запускають приємний безплатний бонус до подорожей: про що йдеться

У поїздах можна буде безплатно взяти шахи для гри (фото: t.me/UkrzalInfo)

У яких рейсах буде ігротека

В УЗ для "пілотного" запуску зараз обрали 100 вагонів на довгих маршрутах до Відня, Будапешта, Варшави, Хелма, Перемишля.

Ці вагони екіпірували шахами, шашками, нардами, а також ексклюзивною настільною грою "Залізниця".

У поїздах Укрзалізниці запускають приємний безплатний бонус до подорожей: про що йдеться

Укрзалізниця запускає ігротеку в деяких поїздах (фото: t.me/UkrzalInfo)

Чи доступні інші ігри в поїздах?

В Укрзалізниці розповіли, що найближчим часом безкоштовні ігри будуть ще більше розширюватись.

А якщо пасажири надають перевагу іншим настолкам, то додаткові гри за бажання можна буде придбати у провідника.

У поїздах Укрзалізниці запускають приємний безплатний бонус до подорожей: про що йдетьсяУ поїздах Укрзалізниці запускають приємний безплатний бонус до подорожей: про що йдеться

Пасажири під час подорожі в поїзді можуть безкоштовно взяти настільні ігри (фото: t.me/UkrzalInfo)

Раніше повідомлялося, що в поїздах Укрзалізниці впроваджують новий сервіс, і почали продавати морозиво.

А також ми писали про те, що УЗ запустила свій мобільний додаток, що дозволить купити квитки за максимально вигідними цінами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця поезд пассажир
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя