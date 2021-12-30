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Укрзалізниця представила двоповерховий поїзд: як він виглядає, і що в ньому є

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Четвер 30 грудня 2021 09:23
Укрзалізниця представила двоповерховий поїзд: як він виглядає, і що в ньому є Укрзалізниця представила новинку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця представила двоповерховий поїзд, який буде запущений незабаром. Йдеться про маршрут Київ - Львів.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Двоповерховий поїзд Skoda буде слідувати за маршрутом № 747: він відправлятиметься з Києва о 16:41 і прибуватиме до Львова о 00:45.

Шляхом прямування склад робитиме зупинки на станціях Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та інших.

Що нового є в поїзді

  • Поїзд обладнаний розетками з USB-роз'ємами для кожного пасажира,
  • пеленальними столиками в головних вагонах,
  • пандусами та місцями для перевезення людей з інвалідністю,
  • тримачами для велосипедів,
  • системами спостереження, кондиціонування, вентиляції,
  • пожежної сигналізації та пожежогасіння,
  • вакуумними туалетами.

"Ремонт 6-вагонного електропоїзда чеського виробництва Škoda 2012 року здійснювався на ПрАТ" Київський електровагоноремонтний завод АТ "Укрзалізниця". Поїзд прибув на підприємство для проведення ремонтних робіт у лютому 2021 року і за 11 місяців був повністю оновлений", - розповіли в УЗ,

Укрзалізниця представила двоповерховий поїзд: як він виглядає, і що в ньому єУкрзалізниця представила двоповерховий поїзд: як він виглядає, і що в ньому єУкрзалізниця представила двоповерховий поїзд: як він виглядає, і що в ньому єУкрзалізниця представила новий двоповерховий поїзд (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, що Укрзалізниця потрапила в скандал через відсутність опалення у вагоні.

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Укрзалізниця
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