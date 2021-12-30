Укрзалізниця представила двоповерховий поїзд: як він виглядає, і що в ньому є
Укрзалізниця представила новинку (колаж РБК-Україна)
Укрзалізниця представила двоповерховий поїзд, який буде запущений незабаром. Йдеться про маршрут Київ - Львів.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Двоповерховий поїзд Skoda буде слідувати за маршрутом № 747: він відправлятиметься з Києва о 16:41 і прибуватиме до Львова о 00:45.
Шляхом прямування склад робитиме зупинки на станціях Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та інших.
Що нового є в поїзді
- Поїзд обладнаний розетками з USB-роз'ємами для кожного пасажира,
- пеленальними столиками в головних вагонах,
- пандусами та місцями для перевезення людей з інвалідністю,
- тримачами для велосипедів,
- системами спостереження, кондиціонування, вентиляції,
- пожежної сигналізації та пожежогасіння,
- вакуумними туалетами.
"Ремонт 6-вагонного електропоїзда чеського виробництва Škoda 2012 року здійснювався на ПрАТ" Київський електровагоноремонтний завод АТ "Укрзалізниця". Поїзд прибув на підприємство для проведення ремонтних робіт у лютому 2021 року і за 11 місяців був повністю оновлений", - розповіли в УЗ,
Укрзалізниця представила новий двоповерховий поїзд (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)