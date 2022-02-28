УЗ закликає Європу та Азію припинити залізничні перевезення з РФ

Укрзалізниця звернулася до всіх країн Європи та Азії. Закликають зупинити будь-яку взаємодію залізничних адміністрацій з країною-агресором.

Про це повідомили на сторінці Укрзалізниці .

"Росіянине, ти вже не можеш нікуди літати, а тепер ти не зможеш нікуди і їздити...Іди на х...й, російський поїзд", – наголосили в УЗ.

Також закликали припинити будь-яку взаємодію систем та виключити РЖД з усіх міжнародних організацій.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця заявила, що посадка на евакуаційні рейси для пасажирів - безкоштовна.

Також ми писали, що Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Польщі.