УЗ призывает Европу и Азию прекратить железнодорожные перевозки из РФ

Укрзализныця обратилась ко всем странам Европы и Азии. Призывают остановить любое взаимодействие железнодорожных администраций со страной-агрессором.

Об этом сообщили на странице Укрзализныци .

В частности, соответствующее обращение разослали в администрации всех железных дорог.

Также призвали прекратить любое взаимодействие систем и исключить РЖД из всех международных организаций.

"Русский, ты уже не можешь никуда летать, а теперь ты не сможешь никуда и ездить...Иди на х...й, русский поезд", – отметили в УЗ.