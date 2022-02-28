ru ua
Пн, 28 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Польщі

Новость на русском →
Україна, Понеділок 28 лютого 2022 10:54
Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Польщі Фото: Фото: УЗ призначила додаткові поїзди до Польщі (vchasnoua.com)
Автор: Кароліна Гайдук

Укрзалізниця призначила додаткові дизель-поїзди із західної України до Польщі та назад. Це було зроблено для того, щоб покращити обслуговування пасажирів, які прямують до країн ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу державної компанії "Укрзалізниця" на сторінці Telegram.

Зокрема, "Укрзалізниця" призначила:

  • поїзд № 7620/7621 Львів -Ковель-Ягодин-Хелм відправлятиметься зі Львова 28 лютого о 09:00;
  • поїзд №7614/7615 Львів-Ковель-Ягодин-Хелм відправлятиметься зі Львова 28 лютого о 14:00;
  • поїзд №7625/7626 Львів-Ковель-Ягодин-Хелм вирушатиме зі Львова 28 лютого 02:00;
  • поїзд 949/950 Львів-Грубешів відправлятиметься зі Львова 28 лютого та 1-2 березня о 08:00.

Також "Укрзалізниця" відправить ще один додатковий поїзд №7625/7626 Львів-Чоп-Львів. Потяг вирушить зі Львова об 11:00.

"Посадка в дизель-поїзди проходитиме в порядку живої черги. Перевага надаватиметься жінкам, дітям та літнім людям", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Укрзалізниця повертається до системного формування графіка руху. У відомстві повідомили, що через воєнний стан і обмеження комендантської години деякі рейси змінені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Укрзалізниця Польша
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна