Укрзалізниця заявила, що посадка на евакуаційні рейси для пасажирів - безкоштовна

Посадка на потяги Укрзалізниці та їх відправлення тривають навіть у комендантську годину. Курсують як евакуаційні безкоштовні рейси, так і регулярні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на повідомлення Укрзалізниці у Telegram .

Посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна і здійснюється в порядку живої черги.

Зазначається, що у пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям. Також за наявності місць сісти в поїзд можуть всі інші пасажири

"Інші поїзди рухаються країною, але через зменшення швидкості та зупинок біля блокпостів у разі необхідності графік руху змінюється, тож пасажирам рекомендується уважно слухати оголошення на вокзалах та чекати наступного евакуаційного поїзда", - ідеться у повідомленні.

Посадка на поїзди та їх відправлення продовжуються навіть у комендантську годину.