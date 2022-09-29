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УЗ показала новое горячее меню в поездах Интерсити+: что предлагают и какая цена (фото)

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Четверг 29 сентября 2022 19:13
УЗ показала новое горячее меню в поездах Интерсити+: что предлагают и какая цена (фото) Укрзализныця возвращает обеды в поезда Интерсити+ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Национальный железнодорожный перевозчик Укрзализныця возвращает горячие обеды в скоростные поезда категории Интерсити+.

Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.

В частности, Укрзализныця вместе с партнерами из "WOG Cafe" и "МХП" обновили меню.

Теперь у пассажиров будет возможность отведать обед "Козацький драйв" с куриным шашлыком и картофелем по-селянски или плов по-крымскотатарски "Шлях додому".

УЗ показала новое горячее меню в поездах Интерсити+: что предлагают и какая цена (фото)УЗ показала новое горячее меню в поездах Интерсити+: что предлагают и какая цена (фото)Укрзализныця возвращает обеды в поезда Интерсити+ (t.me/UkrzalInfo)

Стоимость обновленного ланчбокса составляет 125 гривен. Заказать его можно непосредственно в поезде во время поездки, а на следующей неделе - сразу в приложении, чат-боте и на сайте "Укрзализныци" при оформлении билета.

Заметим, что также в поездах Интерсити+ на постоянной основе работают кафе, где можно приобрести чай, кофе, воду, хот-доги, сэндвичи, десерты и снеки.

Ранее мы сообщали, что в "Укрзализныце" возник скандал из-за проезда там собаки.

Также компания показывала новые туалеты в поездах.

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Укрзализныця поезд Интерсити