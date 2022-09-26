В "Укрзализныце" вспыхнул скандал из-за проезда там собаки

Укрзализныця влипла в очередной скандал с пассажирами, которые едут с животными. Так, пассажирка пожаловалась, что по пути из Киева во Львов со своей собакой породы корги, от нее потребовали выкупить для животного все купе.

Детали скандала с УЗ

Как рассказала Оксана, ее пса в Укрзализныце назвали "гигантским".

"Хочу поделиться опытом поездки из Киева во Львов на поезде на прошлой неделе. Укрзализныця - Ukrzaliznytsia больше не петсфрендли! Это нужно учитывать, потому что будете моргать глазами, как я. Когда вам скажут, что для "этого гигантского кобеля (весом 9кг породы корги) нужно было выкупать целое купе", - написала Котляренко.

Пассажирка с собакой объяснила, что у нее был билет на поезд "Киев-Львов" и такой же обратный с перевозочным документом на собаку, паспорт собаки и переноской, но ей пришлось просить, объяснять и оправдываться перед проводниками.

По словам женщины, ей было очень неприятно.

Пассажирку с собакой вынуждали выкупить для животного все купе (фото: Facebook/Dog Friendly)

Какие правила проезда с собакой

На сайте Укрзализныци, что, если собака до 45 сантиметров в холке, то тогда для нее нужно выкупать купе в вагонах СВ и М. Если плацкартный - достаточно билета на собаку.