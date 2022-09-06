УЗ презентувала нові туалети. Такого сервісу в поїздах ще не було
Укрзалізниця показала новий сервіс, який зовсім змінить підхід до обслуговування пасажирів. Відтепер у рамках "пілоту" вагони двох рейсів отримають супертуалети.
Відповідні фото вже показали в прес-службі УЗ.
Тестуватимуться такі обновки:
- мийні засоби нового покоління для внутрішнього миття вагонів
- замість кускового мила для рук - якісна піна в зручних автоматичних дозаторах
- більш зручні тримачі для туалетного паперу та новий папір
- одноразові накладки на унітази
- дозатори паперових рушників.
Фото: Укрзалізниця показала новинки (t.me/UkrzalInfo)
Але це ще не все!
У рамках пілоту пасажирам пропонують скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся.
"Все це пасажири плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати у провідника, а для пасажирів вагонів люкс (СВ) цей набір буде включено до вартості квитка", - говориться в повідомленні.
Яким рейсам пощастило отримати "пілотні" вагони?
- №75/76 Кривий Ріг - Київ
- "Потяг до перемоги" (до 13.09.2022 на маршруті №31/32 Запоріжжя - Львів)
Раніше ми писали, що УЗ запустила вже другий двоповерховий поїзд. Показали, де він курсує і як виглядає.
Також повідомлялося, що у поїздах Укрзалізниці запускають приємний безплатний бонус до подорожей.