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УЗ презентувала нові туалети. Такого сервісу в поїздах ще не було

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Україна, Вівторок 06 вересня 2022 13:59
УЗ презентувала нові туалети. Такого сервісу в поїздах ще не було Колаж РБК-Україна: Укрзалізниця презентувала нові туалети
Автор: Світлана Мащенко

Укрзалізниця показала новий сервіс, який зовсім змінить підхід до обслуговування пасажирів. Відтепер у рамках "пілоту" вагони двох рейсів отримають супертуалети.

Відповідні фото вже показали в прес-службі УЗ.

Тестуватимуться такі обновки:

  • мийні засоби нового покоління для внутрішнього миття вагонів
  • замість кускового мила для рук - якісна піна в зручних автоматичних дозаторах
  • більш зручні тримачі для туалетного паперу та новий папір
  • одноразові накладки на унітази
  • дозатори паперових рушників.

УЗ презентувала нові туалети. Такого сервісу в поїздах ще не було

УЗ презентувала нові туалети. Такого сервісу в поїздах ще не було

УЗ презентувала нові туалети. Такого сервісу в поїздах ще не було

Фото: Укрзалізниця показала новинки (t.me/UkrzalInfo)

Але це ще не все!

У рамках пілоту пасажирам пропонують скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся.

"Все це пасажири плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати у провідника, а для пасажирів вагонів люкс (СВ) цей набір буде включено до вартості квитка", - говориться в повідомленні.

Яким рейсам пощастило отримати "пілотні" вагони?

  • №75/76 Кривий Ріг - Київ
  • "Потяг до перемоги" (до 13.09.2022 на маршруті №31/32 Запоріжжя - Львів)

Раніше ми писали, що УЗ запустила вже другий двоповерховий поїзд. Показали, де він курсує і як виглядає.

Також повідомлялося, що у поїздах Укрзалізниці запускають приємний безплатний бонус до подорожей.

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Укрзалізниця
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