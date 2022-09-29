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УЗ показала нове гаряче меню у поїздах Інтерсіті+: що пропонують та яка ціна

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Четвер 29 вересня 2022 19:13
УЗ показала нове гаряче меню у поїздах Інтерсіті+: що пропонують та яка ціна Укрзалізниця повертає обіди до поїздів Інтерсіті+ (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Національний залізничний перевізник Укрзалізниця повертає гарячі обіди до швидкісних поїздів категорії Інтерсіті+.

Про це йдеться в повідомленні компанії в Telegram.

Зокрема, Укрзалізниця разом з партнерами з "WOG Cafe" та "МХП" оновили меню.

Відтепер у пасажирів буде можливість скуштувати обід "Козацький драйв" з курячим шашликом та картоплею по-селянськи або плов по-кримськотатарськи "Шлях додому".

УЗ показала нове гаряче меню у поїздах Інтерсіті+: що пропонують та яка цінаУЗ показала нове гаряче меню у поїздах Інтерсіті+: що пропонують та яка цінаУкрзалізниця повертає обіди до поїздів Інтерсіті+ (t.me/UkrzalInfo)

Зазначається, що вартість оновленого ланчбоксу становить 125 гривень. Замовити його можна безпосередньо у поїзді під час поїздки, а з наступного тижня - одразу в додатку, чат-боті та на сайті "Укрзалізниці" при оформленні квитка.

Зауважимо, також в поїздах Інтерсіті+ на постійній основі працюють кафе, де можна придбати чай, каву, воду, хот-доги, сендвічі, десерти та снеки.

Раніше ми повідомляли, що в "Укрзалізниці" спалахнув скандал через проїзд там собаки.

Також компанія показувала нові туалети у потягах.

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