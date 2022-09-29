УЗ показала нове гаряче меню у поїздах Інтерсіті+: що пропонують та яка ціна

Про це йдеться в повідомленні компанії в Telegram .

Зокрема, Укрзалізниця разом з партнерами з "WOG Cafe" та "МХП" оновили меню.

Відтепер у пасажирів буде можливість скуштувати обід "Козацький драйв" з курячим шашликом та картоплею по-селянськи або плов по-кримськотатарськи "Шлях додому".

Укрзалізниця повертає обіди до поїздів Інтерсіті+ (t.me/UkrzalInfo)

Зазначається, що вартість оновленого ланчбоксу становить 125 гривень. Замовити його можна безпосередньо у поїзді під час поїздки, а з наступного тижня - одразу в додатку, чат-боті та на сайті "Укрзалізниці" при оформленні квитка.

Зауважимо, також в поїздах Інтерсіті+ на постійній основі працюють кафе, де можна придбати чай, каву, воду, хот-доги, сендвічі, десерти та снеки.