"Уїхати, уйти, угнати": эти слова выдают суржик! Как навсегда избавиться от языковой ловушки

Известный языковой просветитель Александр Авраменко обратился к актуальной теме - как не испортить речь кальками с русского. Поводом стало сообщение заслуженной артистки Украины Жанны Боднарук, которая подняла проблему употребления слов "уїхати", "уйти", "угнати".

Авраменко согласился: эти слова не соответствуют нормам украинского языка. Вместо этого следует употреблять исконные глаголы - "поїхати", "піти", "вкрасти". Например:

Друзі поїхали до моря, а не "уїхали".

Ми пішли в кіно, а не "уйшли".

Автомобіль вкрали, а не "угнали".

Кстати, "угнати" в украинском языке имеет совсем другое значение - вгрузить или воткнуть что-то с силой, например "угнати лопату в землю".

Так же следует говорить:

Полетів в Одесу, а не "улетів".

Пішов у відпустку, а не "уйшов".

Поїхав на роботу, а не "уїхав".