"Виднокрай, манівцем, уторопати": 5 украинских слов, которые были несправедливо забыты

Украинский язык - языковой космос, в котором спрятаны настоящие сокровища. Часть из них мы теряем, не замечая. Но где-то среди ежедневного "окей", "плюсую" и "рил", скрываются удивительные слова, которые звучат как магия.

Какие 5 слов в нашем языке стали несправедливо забытыми, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на NV .

Украинский язык - как живая река: полноводная, красочная, глубокая. Но с течением времени многие его красивые слова постепенно исчезают из нашей ежедневной речи.

Они звучат поэтично, благозвучно, но сегодня мы почти не слышим их в разговорах.

Предлагаем вспомнить пять таких слов:

"Балаканина" - пустой, длительный и не слишком содержательный разговор.

Использование: "Їхня суперечка перетворилась на безглузду балаканину без жодного результату"

"Виднокрай" - горизонт, воображаемая линия, где небо встречается с землей.

Использование: "На виднокраї сонце поволі занурювалось за обрій"

"Манівцем" - объездной путь, непрямой маршрут.

Использование: "Чого це ти, Лукино, вертаєшся додому манівцем?"

"Уторопати" - понять, осознать, понять.

Использование: "Я ніяк не втоптую, що ти мені кажеш - уторопай нормально!"

"Наспіхом" - в спешке, поспешно, невнимательно, без должного внимания к деталям.

Использование: "Він зібрав речі наспіхом і побіг до потяга"