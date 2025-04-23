"Виднокрай, манівцем, уторопати": 5 украинских слов, которые были несправедливо забыты
Украинский язык - языковой космос, в котором спрятаны настоящие сокровища. Часть из них мы теряем, не замечая. Но где-то среди ежедневного "окей", "плюсую" и "рил", скрываются удивительные слова, которые звучат как магия.
Какие 5 слов в нашем языке стали несправедливо забытыми, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на NV.
Украинский язык - как живая река: полноводная, красочная, глубокая. Но с течением времени многие его красивые слова постепенно исчезают из нашей ежедневной речи.
Они звучат поэтично, благозвучно, но сегодня мы почти не слышим их в разговорах.
Предлагаем вспомнить пять таких слов:
"Балаканина" - пустой, длительный и не слишком содержательный разговор.
Использование: "Їхня суперечка перетворилась на безглузду балаканину без жодного результату"
"Виднокрай" - горизонт, воображаемая линия, где небо встречается с землей.
Использование: "На виднокраї сонце поволі занурювалось за обрій"
"Манівцем" - объездной путь, непрямой маршрут.
Использование: "Чого це ти, Лукино, вертаєшся додому манівцем?"
"Уторопати" - понять, осознать, понять.
Использование: "Я ніяк не втоптую, що ти мені кажеш - уторопай нормально!"
"Наспіхом" - в спешке, поспешно, невнимательно, без должного внимания к деталям.
Использование: "Він зібрав речі наспіхом і побіг до потяга"
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