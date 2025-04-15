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Ошибаются все: как правильно называть на украинском постельное белье

Вторник 15 апреля 2025 08:00
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Ошибаются все: как правильно называть на украинском постельное белье Как правильно называть предметы постели на украинском (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Мы ежедневно застилаем постель, покупаем новое постельное белье - и постоянно называем вещи не своими именами. "Простиня", "подушка", "підодіяльник" - это не совсем украинские слова, а речевые покручи, которых нет в современном украинском литературном языке.

Как правильно на украинском называть постельное белье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение украинского языковеда Александра Авраменко в YouTube.

Правильно ли вы называете вещи, с которыми имеете дело ежедневно? Даже в собственной постели можно допустить языковую ошибку - и употребить суржик, не догадываясь об этом.

Украинцы часто пользуются словом "підодіяльник", имея в виду легкий чехол для одеяла. Впрочем, это слово не соответствует нормам украинского литературного языка.

Как объясняет известный языковед Александр Авраменко, "підодіяльник" - классический суржик, зато правильно говорить "підковдра".

Так же ошибочным является слово "простинь". Правильные варианты - "простирадло" или "простирало".

Чехол для подушки на украинском называется "наволока" или "наволочка" - оба варианта являются допустимыми в литературном языке. А вот тканевый мешок, в который набивают перья для подушки или перины, имеет свое отдельное название - "напірник".

Еще одна частая ошибка - ударение в слове "подушка". Нормативный вариант - "пОдушка", а не "подУшка", как говорят в разговорном пространстве.

Интересно, что слово "постіль" имеет двойной норматив: можно употреблять и "пОстіль", и "постІль" - оба варианта правильные.

Кстати, слова "простиня" нет ни в одном словаре украинского языка, а в языковых стандартах НАН Украины рекомендуется употреблять слова: "простирадло", "підковдра" и "наволочка".

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