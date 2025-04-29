Уїхати, уйти, угнати: ці слова видають суржик! Як назавжди позбутись мовної пастки

Відомий мовний просвітник Олександр Авраменко звернувся до актуальної теми - як не зіпсувати мовлення кальками з російської. Приводом став допис заслуженої артистки України Жанни Боднарук, яка порушила проблему вживання слів "уїхати", "уйти", "угнати".

Авраменко погодився: ці слова не відповідають нормам української мови. Натомість слід уживати питомі дієслова - "поїхати", "піти", "вкрасти". Наприклад:

Друзі поїхали до моря, а не "уїхали".

Ми пішли в кіно, а не "уйшли".

Автомобіль вкрали, а не "угнали".

До речі, "угнати" в українській мові має зовсім інше значення - вгрузити або встромити щось із силою, як-от "угнати лопату в землю".

Так само варто казати:

Полетів в Одесу, а не "улетів".

Пішов у відпустку, а не "уйшов".

Поїхав на роботу, а не "уїхав".