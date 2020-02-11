Звільнення Богдана: спливли несподівані подробиці відставки голови ОП

Андрій Богдан (фото: РБК-Україна)

Андрій Богдан був керівником Офісу президента майже вісім місяців

Андрія Богдана звільнили з посади керівника Офісу президента. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський у вівторок, 11 лютого. Нещодавно з'явилися подробиці про обставини, при яких чиновник залишив Офіс президента.

Так, Андрій Богдан напередодні нібито мав дуже неприємну розмову з Володимиром Зеленським після якого він і написав заяву про відставку, розповіло джерело в Офісі президента, пише Українська правда.

Крім того, повідомляється, що Андрій Богдан напередодні офіційного звільнення зібрав своїх заступників і дав їм зрозуміти, що йде у відставку.

"Тепер кожен сам за себе", - сказав Богдан своїм помічникам.

Варто відзначити, що ніхто з заступників Богдана, ні сам вже екс-голова ОП поки не коментують ситуацію зі звільненням.

Нагадаємо, що новим керівником ОП Володимир Зеленський вже встиг призначити свого помічника Андрія Єрмака. Андрій Богдан пробув на цій посаді з 25 червня 2019 по 11 лютого 2020 року.

Андрій Богдан за час перебування на посаді придбав досить скандальну славу любителя вечірок і розгульного життя. Крім того, йому неодноразово дорікали в тому, що він - "адвокат Коломойського".