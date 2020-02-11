Увольнение Богдана: всплыли неожиданные подробности отставки главы ОП

Андрей Богдан (фото: РБК-Украина)

Андрей Богдан был руководителем Офиса президента почти восемь месяцев

Андрея Богдана уволили с должности руководителя Офиса президента. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский во вторник, 11 февраля. Недавно появились подробности об обстоятельствах, при которых чиновник покинул Офис президента.

Так, Андрей Богдан накануне якобы имел очень неприятный разговор с Владимиром Зеленским после которого он и написал заявление об отставке, рассказал источник в Офисе президента, пишет Украинская правда.

Кроме того, сообщается, что Андрей Богдан накануне официального увольнения собрал своих заместителей и дал им понять, что идет в отставку.

"Теперь каждый сам за себя", - сказал Богдан своим помощникам.

Стоит отметить, что никто из заместителей Богдана, ни сам уже экс-глава ОП пока не комментируют ситуацию с увольнением.

Напомним, что новым руководителем ОП Владимир Зеленский уже успел назначить своего помощника Андрея Ермака. Андрей Богдан пробыл на этой должности с 25 июня 2019 по 11 февраля 2020 года.

Андрей Богдан за время нахождения на должности приобрел довольно скандальную славу любителя вечеринок и разгульной жизни. Кроме того, его неоднократно упрекали в том, что он - "адвокат Коломойского".