Побачили - телефонуйте: Укрзалізниця придумала спосіб боротьби з тарганами

Укрзалізниця обіцяє боротися з комахами при їх виявленні
В "Укрзалізниці" вирішили підключити пасажирів до боротьби з тарганами, які отруюють життя їдучих по своїх справах людей. У відомстві навіть створили новий девіз для боротьби з комахами: "Тарганам суворо забороняється подорожувати Укрзалізницею". Про це повідомили на сторінці прес-служби в Facebook.
Українців попередили, якщо побачите таргана у вагоні - терміново телефонуйте на гарячу лінію 0800 503 111. Обіцяють, що такі вагони після рейсу будуть відчіпляти для позапланової дезінфекції, проведеною Лабораторним центром на залізничному транспорті, який знаходиться в підпорядкуванні Міністерства охорони здоров'я України.
У разі неякісного результату Лабораторний центр проводить повторну обробку за власні кошти.
Також у відомстві підкреслили, що кожен вагон щомісяця проходить дезінфекцію.
В коментарях до посту прес-служби люди повідомляють про величезні навали тарганів у поїздах "Інтерсіті". Але також українці відзначають, що боротьба з тарганами - це добре, але насамперед необхідно звернути увагу на туалети в поїздах.
Скріншот коментарів (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Як ми раніше писали, Укрзалізниця шокувала пасажирів нестерпним пеклом в +34 градуси в вагоні класу "люкс", вартість квитка в якому становить 1600 грн.
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