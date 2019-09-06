Побачили - телефонуйте: Укрзалізниця придумала спосіб боротьби з тарганами

В "Укрзалізниці" вирішили підключити пасажирів до боротьби з тарганами, які отруюють життя їдучих по своїх справах людей. У відомстві навіть створили новий девіз для боротьби з комахами: "Тарганам суворо забороняється подорожувати Укрзалізницею". Про це повідомили на сторінці прес-служби в Facebook.

Українців попередили, якщо побачите таргана у вагоні - терміново телефонуйте на гарячу лінію 0800 503 111. Обіцяють, що такі вагони після рейсу будуть відчіпляти для позапланової дезінфекції, проведеною Лабораторним центром на залізничному транспорті, який знаходиться в підпорядкуванні Міністерства охорони здоров'я України.

У разі неякісного результату Лабораторний центр проводить повторну обробку за власні кошти.

Також у відомстві підкреслили, що кожен вагон щомісяця проходить дезінфекцію.

Ілюстрація до посту (facebook.com/Ukrzaliznytsi)

В коментарях до посту прес-служби люди повідомляють про величезні навали тарганів у поїздах "Інтерсіті". Але також українці відзначають, що боротьба з тарганами - це добре, але насамперед необхідно звернути увагу на туалети в поїздах.

Інтерсіті Київ-Харків їх повним повно. Брати місце біля вікна дуже ризиковано.

Якщо почнуть фіксувати усі факти наявності тарганів - не буде вільних вагонів. А якщо серйозно - туалети в поїздах це жах! Це просто знущання над людьми.

Ото дожилися в інтерсіті вже таракани. Якби їх прибирали нормально, то тоді б було все ок. А так ті крихти, брудні сидіння, нездивована що вони там оселились.

А за те, що вагони будуть знімати дико в це віриться. З такими успіхами вже б давним-давно напрямок на Ужгород був би без рухомого складу.

Чудова ініціатива, якщо у вас справді серйозно підійдуть до цієї проблеми. Зверніть також увагу на стан туалетів! При одній думці про них підступає рвотний рефлекс.



Скріншот коментарів (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Як ми раніше писали, Укрзалізниця шокувала пасажирів нестерпним пеклом в +34 градуси в вагоні класу "люкс", вартість квитка в якому становить 1600 грн.

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