Увидели - звоните: Укрзализныця придумала способ борьбы с тараканами

В Укрзализныце решили подключить пассажиров к борьбе с тараканами, которые отравляют жизнь, едущих по своим делам людей. В ведомстве даже придумали новый девиз для борьбы с насекомыми: "Тараканам строго запрещается путешествовать в Укрзализныце". Об этом сообщили на странице пресс-службы в Facebook.

Украинцев предупредили, если увидите таракана в вагоне - срочно звоните на горячую линию 0800 503 111. Обещают, что такие вагоны после рейса будут отцеплять для внеплановой дезинфекции, проводимой Лабораторным центром на железнодорожном транспорте, который находится в подчинении Министерства здравоохранения Украины.

В случае некачественного результата Лабораторный центр проводит повторную обработку за собственные средства.

Также в ведомстве подчеркнули, что каждый вагон ежемесячно проходит дезинфекцию.

Иллюстрация к посту (facebook.com/Ukrzaliznytsi)

В комментариях к посту пресс-службы люди сообщают об огромных нашествиях тараканов в поездах "Интерсити". Но также украинцы отмечают, что борьба с тараканами - это хорошо, но первым делом необходимо обратить внимание на туалеты в поездах.

В Интерсити Киев-Харьков их полным полно. Брать место у окна очень рискованно.

Якщо почнуть фіксувати усі факти наявності тарганів - не буде вільних вагонів. А якщо серйозно- туалети в поїздах це жах! Це просто знущання над людьми.

Ото дожилися в інтерсіті вже таракани. Якби їх нормально прибирали, то тоді б було все ок. А так ті крошки, брудні сидіння, нездивована що вони там оселились.

А за то що вагони будуть знімати дико в це віриться. З такими успіхами вже б давним-давно напрямок на Ужгород був би без рухомого складу.

Чудова ініціатива, якщо у вас справді серйозно підійдуть до цієї проблеми. Зверніть також увагу на стан туалетів! При одній думці про них підступає рвотний рефлекс.



Скриншот комментариев (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Как мы ранее писали, Укрзализныця шокировала пассажиров невыносимым адом в +34 градуса в вагоне класса "люкс", стоимость билета в котором составляет 1600 грн.

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