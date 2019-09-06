Увидели - звоните: Укрзализныця придумала способ борьбы с тараканами

Укрзализныця обещает бороться с насекомыми при их обнаружении
В Укрзализныце решили подключить пассажиров к борьбе с тараканами, которые отравляют жизнь, едущих по своим делам людей. В ведомстве даже придумали новый девиз для борьбы с насекомыми: "Тараканам строго запрещается путешествовать в Укрзализныце". Об этом сообщили на странице пресс-службы в Facebook.
Украинцев предупредили, если увидите таракана в вагоне - срочно звоните на горячую линию 0800 503 111. Обещают, что такие вагоны после рейса будут отцеплять для внеплановой дезинфекции, проводимой Лабораторным центром на железнодорожном транспорте, который находится в подчинении Министерства здравоохранения Украины.
В случае некачественного результата Лабораторный центр проводит повторную обработку за собственные средства.
Также в ведомстве подчеркнули, что каждый вагон ежемесячно проходит дезинфекцию.
В комментариях к посту пресс-службы люди сообщают об огромных нашествиях тараканов в поездах "Интерсити". Но также украинцы отмечают, что борьба с тараканами - это хорошо, но первым делом необходимо обратить внимание на туалеты в поездах.
Скриншот комментариев (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Как мы ранее писали, Укрзализныця шокировала пассажиров невыносимым адом в +34 градуса в вагоне класса "люкс", стоимость билета в котором составляет 1600 грн.
Читайте также, как Укрзализныця попала в очередной скандал.