Усик засвітився 9 травня на акції "Безсмертний полк" (відео)

Олександр Усик з'явився на місці покладання квітів разом з лідерами "опоблоку"
Олександр Усик взяв участь в акції "Безсмертний полк" з нагоди Дня перемоги над нацистською Німеччиною. При цьому відомий український боксер був помічений разом з лідерами "Опозиційного блоку" і митрополитом УПЦ МП Онуфрієм.
В Twitter з'явилося відео, на якому видно, як спортсмен в Києві прийшов до місця покладання квітів і стоїть поруч з народними депутатами від "Опозиційного блоку" Юрієм Бойко, Нестором Шуфричем і Василем Німченко.
Депутати на фоні меморіалу Вічної Слави дали інтерв'ю, розповівши про "єдність народів Радянського Союзу, які перемогли нацизм". Далі в кадрі з'являється митрополит Онуфрій, а за ним крокує Олександр Усик.
#Усик з #рыгами був помічений в Києві.. ватан))) pic.twitter.com/nfL47E3FYo— 25%_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל (@herooftheday10) May 9, 2019
При цьому журналісти хотіли взяти інтерв'ю у Олександра, але він заявив, що в цей день нікому інтерв'ю не дає.
Крім того, боксер не захотів навіть коментувати травму руки, через яку довелося перенести майбутній бій.
"Не буду вам про це говорити. Ось, у мене дві руки, все, бачите?", - відповів Усик.
Користувачі мережі також відреагували на це.
Нагадаємо, що Олександр Усик розірвав біцепс під час підготовки до бою з Карлосом Такамом, що змусило спортсмена скасувати дебют у суперважкій вазі 25 травня.
Раніше повідомлялося про те, що Олександр Усик заявив про те, що ніколи не проміняє Україну на іншу країну.