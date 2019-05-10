Усик засвітився 9 травня на акції "Безсмертний полк" (відео)

Олександр Усик 9 травня приєднався до проросійських сил (фото: колаж РБК-Україна)

Олександр Усик з'явився на місці покладання квітів разом з лідерами "опоблоку"

Олександр Усик взяв участь в акції "Безсмертний полк" з нагоди Дня перемоги над нацистською Німеччиною. При цьому відомий український боксер був помічений разом з лідерами "Опозиційного блоку" і митрополитом УПЦ МП Онуфрієм.

В Twitter з'явилося відео, на якому видно, як спортсмен в Києві прийшов до місця покладання квітів і стоїть поруч з народними депутатами від "Опозиційного блоку" Юрієм Бойко, Нестором Шуфричем і Василем Німченко.

Депутати на фоні меморіалу Вічної Слави дали інтерв'ю, розповівши про "єдність народів Радянського Союзу, які перемогли нацизм". Далі в кадрі з'являється митрополит Онуфрій, а за ним крокує Олександр Усик.

При цьому журналісти хотіли взяти інтерв'ю у Олександра, але він заявив, що в цей день нікому інтерв'ю не дає.

Крім того, боксер не захотів навіть коментувати травму руки, через яку довелося перенести майбутній бій.

"Не буду вам про це говорити. Ось, у мене дві руки, все, бачите?", - відповів Усик.

Користувачі мережі також відреагували на це.

Усик типовий колаборант;

З ним все і так ясно ... Крим кримський ... замаскований ватан;

Це ще когось дивує? Так він свою ватність ніколи і не приховував;

Усик простий кремлівський бидляк виїхав на велику боксерську арену прикриваючись нашою країною;

Господи!!! Скільки вже ці регіональні пики будуть картинно тужити і піаритися на трагедії Другої світової!?!!

Тобто. ось ці попи в кадрі своєю присутністю підтверджують слова про те, що 9 травня найголовніше свято в Україні. А Різдво, Великдень і все інше має другорядне значення. УПЦ ФСБ МП. Гнати їх.

Нагадаємо, що Олександр Усик розірвав біцепс під час підготовки до бою з Карлосом Такамом, що змусило спортсмена скасувати дебют у суперважкій вазі 25 травня.

Раніше повідомлялося про те, що Олександр Усик заявив про те, що ніколи не проміняє Україну на іншу країну.