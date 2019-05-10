Усик засветился 9 мая на акции "Бессмертный полк" (видео)

Александр Усик появился на месте возложения цветов вместе с лидерами "опоблока"
Александр Усик принял участие в акции "Бессмертный полк" по случаю Дня победы над нацисткой Германией. При этом известный украинский боксер был замечен вместе с лидерами "Оппозиционного блока" и митрополитом УПЦ МП Онуфрием.
В Twitter появилось видео, на котором видно как спортсмен в Киеве пришел к месту возложения цветов и стоит рядом с народными депутатами от "Оппозиционного блока" Юрием Бойко, Нестором Шуфричем и Василием Нимченко.
Депутаты на фоне мемориала Вечной Славы дали интервью, рассказав о "единстве народов Советского Союза, победивших нацизм". Далее в кадре появляется митрополит Онуфрий, а за ним шагает Александр Усик.
#Усик с #рыгами был замечен в Киеве.. ватан))) pic.twitter.com/nfL47E3FYo— 25%_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל (@herooftheday10) May 9, 2019
При этом журналисты хотели взять у Александра интервью, но он заявил, что в этот день никому интервью не дает.
Кроме того, боксер не захотел даже комментировать травму руки, из-за которой пришлось перенести предстоящий бой.
"Не буду вам об этом говорить. Вот, у меня две руки, все, видите?", - ответил Усик.
Пользователи сети также отреагировали на это.
Напомним, что Александр Усик разорвал бицепс во время подготовки к бою с Карлосом Такамом, что вынудило спортсмена отменить дебют в супертяжелом весе 25 мая.
Ранее сообщалось о том, что Александр Усик заявил о том, что никогда не променяет Украину на другую страну.