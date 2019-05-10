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Усик засветился 9 мая на акции "Бессмертный полк" (видео)

STYLERЖизнь    10.05.2019 - 15:54
Усик засветился 9 мая на акции "Бессмертный полк" (видео)
Александр Усик 9 мая присоединился к пророссийским силам (фото: коллаж РБК-Украина)

Александр Усик появился на месте возложения цветов вместе с лидерами "опоблока"

Александр Усик принял участие в акции "Бессмертный полк" по случаю Дня победы над нацисткой Германией. При этом известный украинский боксер был замечен вместе с лидерами "Оппозиционного блока" и митрополитом УПЦ МП Онуфрием.

В Twitter появилось видео, на котором видно как спортсмен в Киеве пришел к месту возложения цветов и стоит рядом с народными депутатами от "Оппозиционного блока" Юрием Бойко, Нестором Шуфричем и Василием Нимченко.

Депутаты на фоне мемориала Вечной Славы дали интервью, рассказав о "единстве народов Советского Союза, победивших нацизм". Далее в кадре появляется митрополит Онуфрий, а за ним шагает Александр Усик.

При этом журналисты хотели взять у Александра интервью, но он заявил, что в этот день никому интервью не дает.

Кроме того, боксер не захотел даже комментировать травму руки, из-за которой пришлось перенести предстоящий бой.

"Не буду вам об этом говорить. Вот, у меня две руки, все, видите?", - ответил Усик.

Пользователи сети также отреагировали на это.

  • Усик типичный коллаборационист;
  • С ним все и так ясно ... Крым крымский ... замаскированный ватан;
  • Это ещё кого-то удивляет? Да он свою ватность никогда и не скрывал;
  • Усик простой кремлевский быдляк выехавший на великую боксерскую арену прикрываясь нашей страной;
  • Господи!!! Сколько уже эти региональные рожи будут картинно скорбеть и пиариться на трагедии Второй мировой!?!!
  • Т.е. вот эти попы в кадре своим присутствием подтверждают слова о том, что 9 мая самый главный праздник в Украине. А Рождество, Пасха и все остальное имеет второстепенное значение. УПЦ ФСБ МП. Гнать их.

Напомним, что Александр Усик разорвал бицепс во время подготовки к бою с Карлосом Такамом, что вынудило спортсмена отменить дебют в супертяжелом весе 25 мая.

Ранее сообщалось о том, что Александр Усик заявил о том, что никогда не променяет Украину на другую страну.

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