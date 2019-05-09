Усик травмувався: чи зможе спортсмен повернутися на ринг

Колаж РБК-Україна

Олександр Усик показав травмовану руку

Олександр Усик розірвав біцепс під час підготовки до бою з Карлосом Такамом, що змусило спортсмена скасувати дебют у суперважкій вазі на 25 травня. Подробиці інциденту повідомив промоутер українця Едді Хірн.

"У нього розрив біцепса, операція не потрібна. Думаю, що він повернеться в серпні або приблизно в цей час. Думаю, через п'ять тижнів він знову зможе тренуватися", - повідомив промоутер.

Раніше Олександр Усик показав травмовану руку, разом з тим побажавши не впадати у відчай та вірити в краще.

"Пробачте всі за очікування. Нічого, ми повернемося сильніше. На все воля божа. У нас все нормально. Гарний і позитивний настрій. Всім добра!" - заявив Усик у відео.

Відео: YouTube/UkraineAtamansPRO)

Нагадаємо, що Олександр Усик проведе свій перший поєдинок в суперважкій вазі проти камерунця Карлоса Такама. Точна дата бою поки невідома, але передбачається, що поєдинок відбудеться 17 або 25 травня.

Раніше Усик заявив про те, що ніколи не проміняє Україну на іншу країну. Про це сам боксер сказав в одному з останніх інтерв'ю.

Ми також писали про те, що Усик потрапив у скандал через свою публікацію на честь початку Великого посту.