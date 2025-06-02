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"Столько нежности": жена Усика поделилась трогательными фото с младшей дочерью

Понедельник 02 июня 2025 13:22
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"Столько нежности": жена Усика поделилась трогательными фото с младшей дочерью Екатерина Усик с младшей дочерью Марией (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Катерина Собкова

Супруга известного украинского боксера Александра Усика Екатерина, которая часто поддерживает его во время поединков, поделилась новыми фото с годовалой дочерью Марией.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Для летней фотосессии мама и дочка оделись в наряды бежевого оттенка. Екатерина Усик выбрала платье с вырезом на спине и завязками.

&quot;Столько нежности&quot;: жена Усика поделилась трогательными фото с младшей дочерью

Екатерина Усик с младшей дочерью Марией (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Судя по всему, это была первая фотосессия младшей дочери Усиков.

&quot;Столько нежности&quot;: жена Усика поделилась трогательными фото с младшей дочерью

Жена Усика с дочкой Машей (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Младшая дочь Усиков, которая заметно подросла, позирует на руках у своей мамы. На другом фото Маша держит в руках плюшевого зайчика.

&quot;Столько нежности&quot;: жена Усика поделилась трогательными фото с младшей дочерью

Дочь Александра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Екатерина Усик тут же принялись комментировать яркую фотосессию:

  • "Невероятные кадры"
  • "Какие красивые"
  • "Эта улыбка"
  • "Какие вы милые"
  • "Сколько нежности"
  • "Класснючие".

&quot;Столько нежности&quot;: жена Усика поделилась трогательными фото с младшей дочерью

Младшая дочь Александра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Что известно о семье Усика

Александр Усик познакомился с будущей женой Екатериной Хмелевской еще в школьные годы - после переезда из Черниговской области в Крым. Сначала она не воспринимала его как потенциального партнера, но Усик был настойчив и предложил пари: если выиграет бой, она пойдет с ним на свидание.

Впрочем, пара несколько раз сходилась и расходилась.

В 2009 году они поженились в Симферополе. После аннексии Крыма Усик с семьей переехали в Киевскую область. У них четверо детей: Елизавета, Кирилл, Михаил и Мария.

В сентябре 2024 года супруги отметили 15-ю годовщину брака.

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