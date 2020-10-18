Усик прокоментував поразку Ломаченко віршами

Усик підтримав свого товариша
Олександр Усик вирішив публічно підтримати свого приятеля Василя Ломаченка, який програв бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі американському боксерові Теофімо Лопесу.
Український спортсмен опублікував вірш Бориса Пастернака на своїй сторінці в Facebook.
Скріншот з Facebook
Варто зазначити, що цей вірш було написано в 1956 році. Усик додав фотографію Ломаченко, на якій він тримає чемпіонський пояс WBC.
Василь Ломаченко з поясом WBC (фото: facebook.com/Alexanderusyk)
У поєдинку проти Лопеса Ломаченко програв за очками. Цікаво, що всі судді віддали перемогу американцю. При цьому Ломаченко не згоден з рішенням суддів. Він заявив, що вдома буде дуже уважно переглянути бій з Лопесом.
У цьому поєдинку українець позбувся трьох поясів: WBA, WBC і WBO в легкій вазі. Ломаченко зазначив, що один складний поєдинок не може перекреслити весь пройдений чемпіонський шлях.
Користувачі мережі також підтримують українця.
Нагадаємо, Усик створив акаунт у популярній соцмережі і зняв перше танцювальне відео.