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Усик створив акаунт у популярній соцмережі: зняв перше танцювальне відео

Середа 09 вересня 2020 23:45
Усик створив акаунт у популярній соцмережі: зняв перше танцювальне відео
Олександр Усик (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Український боксер порадував шанувальником новим відео

Олександр Усик любить знімати різні відео і виставляти їх в Instagram. Але зараз суперважкоатлет, слідуючи світовим трендам, відкрив для себе нову соцмережу – TikTok. Український боксер записав там перше відео.

Спортсмен записав відео зі своїми танцями під пісню "Були танці" у виконанні Бьянка & Артур Бабич. Крім того, на відео засвітився син тренера Усика Сергія Лапіна - Даніель.

Олександр Усик зняв перше танцювальне відео в TikTok

Нагадаємо, що боксерський поєдинок Олександра Усика проти британського супертяжа Дерека Чісори може пройти в жовтні. Раніше бій був перенесений через пандемію COVID-19.

Британський промоутер Едді Хирн заявив, що Усик - обов'язковий претендент на чемпіонський пояс за версією WBO, яким володіє Ентоні Джошуа. Тому поєдинок Ентоні Джошуа з Тайсоном Ф'юрі може бути не за чемпіонський титул.

Ми також писали про те, що Олександр Усик відповів своїм шанувальникам на скандал через те, що йому запропонували громадянство РФ. Боксер закликав не розділяти людей всередині України, і заявив, що не має наміру залишати Україну.

Спортсмен також підкреслив, що ніхто його не зможе вигнати з рідної країни.

"Моя країна - Україна. Я тут живу. Я тут народився. Я тут виріс. Якби я хотів кудись поїхати, то я б давно це зробив. Я не хочу нікуди їхати. І ви мене звідси не виженете. Тому що це моя країна", - заявив боксер.

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